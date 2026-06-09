Cupa Mondială, sub regulile lui Trump. Unui arbitru somalez i s-a refuzat intrarea în Statele Unite. Despre cine e vorba și care a fost motivul

Unui arbitru somalez de la Cupa Mondială i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, ceea ce l-a obligat să se retragă din competiția sportivă mondială cu doar câteva zile înainte de primul meci, relatează Politico.

Omar Artan a aterizat la Miami cu un zbor din Istanbul în weekend, moment în care i s-a interzis intrarea în țară, a anunțat, luni, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) într-un comunicat.

CBP nu a precizat motivul pentru care arbitrului i s-a interzis intrarea. Totuși, Somalia se numără printre cele aproximativ 40 de țări desemnate pentru controale suplimentare sau supuse unor interdicții de călătorie în conformitate cu politica președintelui Donald Trump.

„În urma controlului, călătorului, un arbitru al Cupei Mondiale FIFA, i s-a refuzat intrarea pe teritoriul țării pe motiv că nu îndeplinea criteriile de admisibilitate, din cauza unor probleme legate de verificarea antecedentelor”, a declarat CBP.

Fanii fotbalului din lumea întreagă se tem că politicile administrației Trump vor afecta pregătirile pentru Cupa Mondială, în contextul în care Statele Unite se pregătesc să găzduiască meciuri în 11 orașe.

FIFA confirmă că Omar Artan ratează Cupa Mondială

FIFA a confirmat că a fost informată cu privire la decizia Statelor Unite de a-i interzice lui Artan intrarea pe teritoriul țării și a precizat că „statutul său nu va fi modificat în acest moment”.

„În conformitate cu practicile de la evenimentele anterioare ale FIFA, guvernul țării gazdă este cel care decide în ultimă instanță cui se acordă viza și cine este admis pe teritoriul său”, a declarat organizația într-un comunicat.

Potrivit Politico, acesta este primul caz cunoscut în care unui arbitru de la Cupa Mondială i s-a interzis intrarea în țară de către autoritățile de imigrare din SUA, deși mai mulți jucători și membri ai staff-ului tehnic, precum și numeroși suporteri, au întâmpinat dificultăți la intrarea în țară.

Departamentul de Stat a danunțat că va colabora cu Casa Albă, Departamentul Securității Interne și FIFA pentru a sprijini eforturile de obținere a vizelor pentru persoanele implicate în Cupa Mondială, dar că trebuie, totodată, să se respecte legislația americană și politicile administrației.

„Administrația nu va face niciun compromis în ceea ce privește respectarea legislației americane și a celor mai înalte standarde de securitate națională și siguranță publică în derularea procesului nostru de acordare a vizelor”, a declarat departamentul într-un comunicat.

Artan, un fost jucător care a fost nevoit să devină arbitru din cauza accidentărilor, ar fi fost primul reprezentant al țării sale care ar fi arbitrat la o Cupă Mondială.

Somalia este una dintre cele 12 țări ai căror cetățeni au fost efectiv interziși de Trump să intre în SUA în decembrie 2025, invocând riscurile legate de terorism. El și-a manifestat în repetate rânduri ostilitatea față de această țară din Africa de Est, afirmând în decembrie că țara „pute” și numindu-i pe locuitorii acesteia „gunoaie”.

De asemenea, administrația a revocat vizele temporare ale mii de cetățeni somalezi aflați în țară și a acuzat membrii comunității din diaspora din Minnesota de comiterea de fraude.

Cupa Mondială, pe care Statele Unite o vor găzdui împreună cu Mexicul și Canada, va începe pe 11 iunie în Mexico City.

Sursă foto: Instagram/ Omar Abdulkadir

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