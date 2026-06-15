Trump a găzduit primul eveniment UFC din istoria Casei Albe. Spectacol uriaș la aniversarea a 250 de ani ai Americii

Președintele Donald Trump a găzduit primul eveniment UFC din istoria Casei Albe, organizat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Gala a atras mii de invitați și a stârnit atât entuziasm, cât și controverse.

Casa Albă a devenit pentru o seară scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive organizate vreodată în inima puterii americane. Președintele Donald Trump a găzduit pe peluza sudică a reședinței prezidențiale o gală UFC fără precedent, inclusă în programul festiv dedicat aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite și organizată chiar în ziua în care liderul american a împlinit 80 de ani, scrie CNN.

Evenimentul, primul de acest fel organizat vreodată la Casa Albă, a reunit aproximativ 4.300 de invitați și zeci de mii de fani aflați într-o zonă special amenajată în apropiere.

Trump și-a făcut apariția alături de unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, președintele UFC, Dana White, în timp ce avioane militare au survolat zona într-un moment cu puternică încărcătură simbolică.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Mulțimea i-a cântat președintelui „La mulți ani”, iar liderul de la Casa Albă a urmărit luptele chiar de lângă octogon, în compania membrilor familiei sale și a unor oficiali de rang înalt, inclusiv directorul FBI, Kash Patel.

Octogonul de la Casa Albă, un spectacol de 60 de milioane de dolari

În centrul evenimentului s-a aflat celebra structură „Claw”, o construcție metalică de 28 de metri înălțime și aproximativ 600 de tone, amplasată deasupra octogonului.

Gala a inclus 14 luptători și mai multe confruntări spectaculoase, punctul culminant fiind duelul dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje. Primul sportiv care a câștigat o luptă pe gazonul Casei Albe, brazilianul Diego Lopes, a descris experiența drept una unică.

„Este incredibil”, a declarat Diego Lopes.

Potrivit organizatorilor, UFC a investit aproximativ 60 de milioane de dolari în organizarea evenimentului, inclusiv peste 700.000 de dolari pentru refacerea gazonului după încheierea galei.

Donald Trump a promovat intens spectacolul în ultimele săptămâni și l-a descris drept „cel mai mare spectacol de pe Pământ”, comparând impresionanta structură „Claw” cu Turnul Eiffel din Paris.

Controverse înaintea galei de la Casa Albă

Evenimentul nu a fost lipsit de controverse. Cu doar câteva zile înainte de desfășurare, o organizație juridică din Washington a intentat un proces pentru blocarea galei, susținând că aceasta reprezintă un conflict de interese din cauza relației apropiate dintre Donald Trump și Dana White.

Reclamanții au invocat și presupuse probleme administrative privind autorizațiile pentru activitățile conexe desfășurate în apropierea Memorialului Lincoln.

Instanța a respins însă solicitarea de suspendare a evenimentului, iar Casa Albă a catalogat acțiunea drept „frivolă”.

În paralel, un sondaj Reuters/Ipsos a arătat că opinia publică rămâne împărțită. Doar 16% dintre americani consideră potrivită organizarea unui eveniment UFC la Casa Albă, în timp ce 46% cred că o astfel de gală nu își are locul la reședința prezidențială. Chiar și în rândul republicanilor, doar aproximativ o treime dintre respondenți au susținut inițiativa.