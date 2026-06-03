Trump afirmă că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei. „Ayatollah-ul este implicat în negocieri“

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a acceptat să nu dezvolte arme nucleare, și a precizat că Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a participat la negocierile de pace cu Washingtonul. Republicanul a mai afirmat că s-ar putea întâlni cu Khamenei la un moment dat.

Într-un interviu acordat emisiunii Pod Force One și difuzat miercuri, Trump a declarat că liderul iranian dădea undă verde negocierilor, adăugând că probabil se va întâlni cu acesta la un moment dat.

„Ayatollah-ul este implicat (în negocieri n.r.); ei (iranienii n.r.) au mult respect pentru el.“

„Iranul a fost de acord deja că nu va avea o armă nucleară. Ei își pot schimba părerea, dar asta a fost lucrul cel mare.“ „Se pare că ne înțelegem destul de bine cu Ayatollahul. Aș vrea să-l întâlnesc. Probabil îl voi întâlni la un moment dat. Nu am avut privilegiul de a-l întâlni pe Ayatollah. Nu îi merge prea bine; se spune că îi lipsesc o mulțime de părți diferite.“, a transmis Trump în cadrul interviului difuzat miercuri.

Sursă galerie foto: Mediafax

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