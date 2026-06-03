Trump recunoaște convorbirea explozivă cu Benjamin Netanyahu: „L-am făcut nebun de legat” din cauza Libanului

În cadrul emisiunii „Pod Force One” a publicației New York Post, Donald Trump a confirmat că a avut o conversație telefonică tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de escaladarea conflictului cu Hezbollah în Liban.

Președintele american a recunoscut în cadrul interviului că a folosit un limbaj vulgar la adresa premierului israelian, pe care l-a făcut „nebun de legat” în timpul convorbirii telefonice de luni. Cu toate acestea Trump, a insistat că relația dintre cei doi a rămas una foarte bună.

„Sunt puțin deranjat de lupta sa constantă cu Libanul”, a spus Trump. Atacurile întreprinse de Israel în ultima perioadă împotriva Libanului au pus în pericol discuțiile de pace dintre SUA și Iran. Teheranul a condiționat pacea cu Washingtonul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz de încetarea conflictului împotriva Hezbollah.

„Am lucrat bine împreună. Îmi place mult Bibi și lucrez foarte bine cu el”, a concluzionat Trump după ce a afirmat în prealabil că a avut un moment de furie împotriva lui.

Deși liderul american a declarat că este frustrat de posibilitatea ca acest conflict secundar dintre Israel și Hezbollah să deraieze o pace mai amplă, Trump a spus că rămâne optimist că va ajunge la un acord „destul de repede”.

De asemenea, Donald Trump afirmă că tot aude afirmația conform căreia Benjamin Netanyahu l-a păcălit pentru a declanșa războiul împotriva Iranului. Potrivit președintelui SUA, premierul israelian nu a avut niciun fel de influență, iar conflictul cu iranienii a fost declanșat unilateral de către SUA pentru a nu permite Teheranului să aibă o armă nucleară.

„Eu am început pentru că nu le putem permite să aibă o armă nucleară”, s spus Trump.

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