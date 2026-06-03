Prima pagină » Știri externe » Trump recunoaște convorbirea explozivă cu Benjamin Netanyahu: „L-am făcut nebun de legat” din cauza Libanului

Trump recunoaște convorbirea explozivă cu Benjamin Netanyahu: „L-am făcut nebun de legat” din cauza Libanului

Trump recunoaște convorbirea explozivă cu Benjamin Netanyahu: „L-am făcut nebun de legat” din cauza Libanului
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul emisiunii „Pod Force One” a publicației New York Post, Donald Trump a confirmat că a avut o conversație telefonică tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de escaladarea conflictului cu Hezbollah în Liban.

Președintele american a recunoscut în cadrul interviului că a folosit un limbaj vulgar la adresa premierului israelian, pe care l-a făcut „nebun de legat” în timpul convorbirii telefonice de luni. Cu toate acestea Trump, a insistat că relația dintre cei doi a rămas una foarte bună.

„Sunt puțin deranjat de lupta sa constantă cu Libanul”, a spus Trump. Atacurile întreprinse de Israel în ultima perioadă împotriva Libanului au pus în pericol discuțiile de pace dintre SUA și Iran. Teheranul a condiționat pacea cu Washingtonul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz de încetarea conflictului împotriva Hezbollah.

„Am lucrat bine împreună. Îmi place mult Bibi și lucrez foarte bine cu el”, a concluzionat Trump după ce a afirmat în prealabil că a avut un moment de furie împotriva lui.

Deși liderul american a declarat că este frustrat de posibilitatea ca acest conflict secundar dintre Israel și Hezbollah să deraieze o pace mai amplă, Trump a spus că rămâne optimist că va ajunge la un acord „destul de repede”.

De asemenea, Donald Trump afirmă că tot aude afirmația conform căreia Benjamin Netanyahu l-a păcălit pentru a declanșa războiul împotriva Iranului. Potrivit președintelui SUA, premierul israelian nu a avut niciun fel de influență, iar conflictul cu iranienii a fost declanșat unilateral de către SUA pentru a nu permite Teheranului să aibă o armă nucleară.

„Eu am început pentru că nu le putem permite să aibă o armă nucleară”, s spus Trump.

Recomandările autorului:

Republica Moldova și Ucraina vor primi undă verde în procesul de aderare la UE. Când vor începe primele discuții

Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina

Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu

Recomandarea video

Citește și

COMERȚ SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%
15:33
SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%
FLASH NEWS Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
14:50
Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
CONTROVERSĂ Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA
14:34
Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA
RĂZBOI Kuweitul suspendă zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a lovit aeroportul, iar o persoană a murit
13:51
Kuweitul suspendă zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a lovit aeroportul, iar o persoană a murit
FLASH NEWS Trump afirmă că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei. „Ayatollah-ul este implicat în negocieri“
13:51
Trump afirmă că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei. „Ayatollah-ul este implicat în negocieri“
NEWS ALERT Un elicopter al Marinei Regale britanice s-a prăbușit în regiunea Devon din UK. Serviciile de urgență sunt la fața locului
13:04
Un elicopter al Marinei Regale britanice s-a prăbușit în regiunea Devon din UK. Serviciile de urgență sunt la fața locului
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
VIDEO. Un urs a rănit patru oameni: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Click
Moment emoționant în podcastul Gabrielei Cristea. Ce au spus fetele sale despre ea: „Mami e cam panicoasă așa, nu?”
Digi24
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările de active
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Schimbările climatice ar putea accelera rezistența la antibiotice
ADMINISTRAȚIE Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
15:25
Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
FLASH NEWS Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
15:22
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
TURISM De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
14:46
De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
ALERTĂ Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
14:41
Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
REACȚIE Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat
14:27
Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat
NEWS ALERT Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei și ministru de Finanțe, va fi eliberat din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea e definitivă. Cât a executat din pedeapsă
13:59
Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei și ministru de Finanțe, va fi eliberat din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea e definitivă. Cât a executat din pedeapsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe