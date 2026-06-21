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Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”

Ionuț Stan
Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”
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Donald Trump avertizează că Statele Unite vor impune taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul și partenerii implicați nu ajung la un acord final în următoarele 60 de zile. Declarația vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al negocierilor reluate în Elveția.

Trump a lansat un nou avertisment către Iran, după ce autoritățile de la Teheran au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Hezbollah în Liban.

Liderul de la Casa Albă a transmis că Statele Unite sunt pregătite să introducă taxe americane pentru navele care tranzitează una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii dacă nu va fi semnat un acord final cu Iranul în următoarele 60 de zile.

Potrivit Associated Press, mesajul publicat de Trump pe rețelele sociale a subliniat că actualul acord prevede o perioadă de 60 de zile fără taxe, însă după expirarea acesteia Washingtonul ar putea lua măsuri economice suplimentare.

Președintele american a justificat această posibilă decizie prin rolul pe care Statele Unite îl joacă în menținerea securității în regiune, afirmând că fondurile colectate ar reprezenta plata pentru „servicii prestate în calitate de Înger Păzitor țărilor din Orientul Mijlociu”.

„Nu se vor percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile pe durata perioadei de încetare a focului, iar după expirarea acestei perioade de 60 de zile nu se vor percepe taxe de trecere, cu excepția cazului în care acestea sunt impuse de și în numele Statelor Unite ale Americii, în eventualitatea în care acordul nu ar fi finalizat, pentru serviciile prestate în calitate de „Înger Păzitor” al țărilor din Orientul Mijlociu, în scopul rambursării costurilor din trecut, prezent și viitor”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Negocierile SUA-Iran intră într-o etapă decisivă

Declarațiile lui Trump vin într-un moment delicat pentru negocierile dintre Washington și Teheran, care urmează să intre într-o fază tehnică esențială.

Mediatorul principal al discuțiilor, Pakistanul, a anunțat că negocierile la nivel tehnic dintre cele două părți vor începe duminică, cu participarea unor reprezentanți ai Qatarului, implicați de asemenea în procesul diplomatic.

Semnalele transmise de ambele tabere sugerează însă că drumul către un acord definitiv rămâne complicat, în condițiile în care tensiunile militare din regiune continuă să influențeze agenda diplomatică.

JD Vance a ajuns în Elveția

Vicepreședintele american JD Vance a plecat sâmbătă seara spre Elveția, unde sunt programate consultările dintre reprezentanții Washingtonului și cei ai Teheranului. În același timp, televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu sosirea delegației iraniene. Din echipa de negociere fac parte președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, ministrul de Externe Abbas Araghchi, precum și oficiali din domeniul financiar, energetic și petrolier.

JD Vance - Foto: Mediafax foto

JD Vance – Foto: Mediafax foto

Unul dintre elementele importante aflate pe masa negocierilor îl reprezintă deblocarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, măsură considerată esențială pentru implementarea viitorului acord.

Discuțiile erau programate inițial pentru vineri, însă delegația iraniană și-a suspendat temporar participarea din cauza intensificării confruntărilor din Liban.

Între timp, diplomați americani, qatarezi și iranieni au lucrat la un acord separat între Israel și Hezbollah pentru reducerea ostilităților în sudul Libanului, potrivit unor oficiali regionali și americani citați de AP.

Vicepreședintele JD Vance s-a declarat optimist înaintea întâlnirilor din Elveția și a precizat că va rămâne acolo „pentru o zi sau două”, exprimându-și încrederea că negocierile privind programul nuclear iranian și armistițiul din Liban pot înregistra progrese semnificative. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a avertizat că negocierile finale vor putea începe doar după respectarea tuturor angajamentelor asumate de părți.

„Memorandumul de înțelegere în ansamblu va fi pus în pericol”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, referindu-se la eventuale încălcări ale acordurilor preliminare.

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