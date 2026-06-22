Trump anunță că Iranul va fi de acord să fie efectuate inspecții asupra armamentului. Sancțiunile SUA pe petrolul iranian, ridicate

Donald Trump a reiterat garanția că Iranul nu va fabrica arme nucleare. În cea mai nouă postare de pe The Truth Social, președintele a anunțat că Iranul le va acorda acorda acces inspectorilor internaționali.

„Toată lumea este pe deplin conștientă de faptul că Iranul va fi de acord să efectueze inspecții majore asupra armelor pentru a menține „onestitatea nucleară” pentru mult timp de acum înainte”, a scris președintele.

Și șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că în urma discuțiilor „productive” din Elvțeia, Iranul s-a angajat să permită tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz și să permită accesul în țară a inspectorilor de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a se asigura că nu sunt fabricate arme nucleare.

„Sub președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, vom continua să facem lumea mai sigură și mai prosperă”, a anunțat Scott Bessent pe X.

SUA scot oficial sancțiunile pe petrolul iranian

Trezoreria SUA a emis o derogare de sancțiuni pentru Iran. Timp de 60 de zile, Iranul va putea efectua tranzacții cu petrol, produse petroliere și produse petrochimice, potrivit Clash Report.

Este pentru a doua oară în istorie după acordul nuclear al lui Barack Obama din 2015, când SUA relaxează temporar sancțiunile ca urmare a negocierilor dintre Washington DC și Teheran.

Sursa Foto: Mediafax Foto