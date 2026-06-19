Donald Trump a discutat într-un interviu pentru Axios despre relațiile Statelor Unite cu alte puteri globale. Președintele a vorbit despre rolul Americii în lume, despre cât a învățat privind exercitarea puterii, de ce spune că „puterea sa prezidențială nu are limite” și cum îi vede pe liderii care modelează politica globală, inclusiv pe Xi Jinping și Narendra Modi.

Interviul pentru The Axios Show s-a concentrat pe războiul și pacea cu Iran, cum a decis să oprească la timp escaladarea războiului, despre relațiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, conflictele cu Venezuela și Cuba, revoluția AI și disputa cu Anthropic, precum și despre cum se gândește să se mențină la putere în ultima parte a președinției sale.

Trump spune că Xi ar fi putut interveni în războiul din Golf

Președintele american a declarat pentru Axios că Xi Jinping n-a vrut să fie implicat în conflict. A precizat că ar fi putut să o facă.

„El ar fi putut trimite un petrolier drăguț înconjurat de 12 distrugătoare și ai fi văzut că și-ar fi croit drum prin blocadă.”

Cum l-a convins Trump pe liderul chinez să nu se impllice? A spus-o chiar el:

„I-am spus președintelui Xi – aș aprecia ca tu să nu te implici. Și el a fost de acord. Nu s-a implicat”.

Trump a continuat să-l laude pe Xi:

„Este un om puternic. El nu se joacă. El nu așează și spune – oh, ce zi frumoasă, uită-te la priveliște”. Lui îi plac toate afacerile. El arată frumos. Este înalt. Are 187 cm. Are o statură mare. Are multă încredere și este deștept”.

Trump i-a catalogat pe Xi Jinping și pe Narendra Modi, premierul Indiei, ca doi dintre cei mai puternici lideri de pe scena mondială.

Sursa Foto: Axios/Mediafax Foto/Hepta