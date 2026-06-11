Trump anunță că SUA vor prelua controlul total asupra petrolului și gazelor Iranului, așa cum au făcut și cu Venezuela

Președintele american a precizat joi, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că SUA vor continua să lovească „foarte dur” Iranul cu toate capabilitățile acesteia. Trump a precizat, de asemenea, că în această seară trupele americane vor cuceri Insula Kharg și alte puncte importante de infrastructură petrolieră ale Teheranului.

Statele Unite au în plan să preia punctele de infrastructură ale Iranului și, odată cu asta, controlul total asupra piețelor de petrol și gaze, la fel cum au făcut și cu Venezuela.

„Statele Unite vor lovi FOARTE DUR Iranul (a cărui Marină, Forțe Aeriene, Radar, Sisteme Antiaeriene și toate celelalte forme de Apărare, împreună cu cea mai mare parte a capacității sale ofensive, au DISPĂRUT!), ÎN ACEASTĂ SEARĂ. La un moment dat, în viitorul nu prea îndepărtat, vom cuceri Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump pe Trhtuh Social.

Aceasta va fi a treia noapte consecutivă în care armata americană atacă Iranul. Oficialii americani spun că scopul este de a împinge Iranul să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocierile privind programul său nuclear.