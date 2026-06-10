Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Președintele american a confirmat oficial că Statele Unite au spart blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz și au escortat din Golful Persic peste 200 de petroliere care transportau peste 100 de milioane de barili de petrol.

„Luna trecută, am ordonat Marii Armate Americane să execute o misiune secretă de sprijinire a petrolierelor și a altor nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Astăzi, am plăcerea să anunț că acest efort a dus la trecerea a peste 100 de MILIOANE de barili de petrol prin strâmtoare și pe piața liberă. Peste 200 de nave comerciale au călătorit în siguranță prin strâmtoare. Acest efort de mare succes se datorează faptului că STATELE UNITE ALE AMERICII CONTROLEAZĂ Strâmtoarea Ormuz – NU Iranul. Armata lor este învinsă, iar economia lor este pierdută”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

În urma izbucnirii conflictului militar la sfârșitul lunii februarie, regimul de la Teheran a impus o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, fapt ce a dus la blocarea a peste 850 de nave comerciale în Golful Persic. În luna mai, Trump a ordonat armatei americane să înceapă o misiune secretă de ghidare și sprijin cu scopul de a debloca tranzitul prin această cale de navigație, importantă pentru economia globală.

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