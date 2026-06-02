Prima pagină » Știri externe » Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump: „Un acord cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Mai am nevoie de câteva puncte”

Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump: „Un acord cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Mai am nevoie de câteva puncte”

Ionuț Stan
Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump susține că există șanse reale pentru un acord care să contribuie la reducerea tensiunilor cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că negocierile avansează și că o înțelegere privind Strâmtoarea Ormuz și menținerea armistițiului ar putea fi finalizată în zilele următoare.

Donald Trump a declarat că este optimist în privința perspectivelor unei înțelegeri cu Iranul, afirmând că negocierile aflate în desfășurare ar putea produce rezultate concrete chiar în cursul săptămânii viitoare.

Într-un interviu acordat postului ABC News, liderul de la Casa Albă a spus că există posibilitatea ajungerii la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și prelungirea armistițiului dintre părțile implicate în conflictul din regiune.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Deși a lăsat să se înțeleagă că diplomația rămâne principala opțiune pentru rezolvarea situației, Donald Trump a precizat că mai există câteva aspecte care trebuie clarificate înainte de finalizarea unui acord.

„Mai am nevoie de câteva puncte”, a declarat Donald Trump.

Trump: Diplomația poate aduce mai mult decât o victorie militară

În timpul interviului, șeful de la Casa Albă a făcut referire și la situația de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv la recentele tensiuni dintre Israel și Hezbollah. Trump a afirmat că a intervenit pentru a preveni o escaladare a conflictului și că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să lanseze un atac de amploare asupra capitalei libaneze.

„A fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a sugerat că o eventuală înțelegere diplomatică ar putea avea efecte mai importante și mai durabile decât rezultatele obținute exclusiv prin mijloace militare.

„Dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem”, a adăugat președintele Donald Trump.

Recomandarea autorului

Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
11:10
Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
ANALIZA de 10 Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
10:00
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
RĂZBOI Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
09:47
Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
EXTERNE Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
09:30
Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
FLASH NEWS Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
09:12
Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
APĂRARE Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
08:44
Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
EXCLUSIV Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”
11:47
Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”
LIFESTYLE Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
11:39
Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
11:16
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
TEHNOLOGIE Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
10:57
Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi

Cele mai noi

Trimite acest link pe