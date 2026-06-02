Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump: „Un acord cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Mai am nevoie de câteva puncte”

Președintele Donald Trump susține că există șanse reale pentru un acord care să contribuie la reducerea tensiunilor cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că negocierile avansează și că o înțelegere privind Strâmtoarea Ormuz și menținerea armistițiului ar putea fi finalizată în zilele următoare.

Donald Trump a declarat că este optimist în privința perspectivelor unei înțelegeri cu Iranul, afirmând că negocierile aflate în desfășurare ar putea produce rezultate concrete chiar în cursul săptămânii viitoare.

Într-un interviu acordat postului ABC News, liderul de la Casa Albă a spus că există posibilitatea ajungerii la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și prelungirea armistițiului dintre părțile implicate în conflictul din regiune.

Deși a lăsat să se înțeleagă că diplomația rămâne principala opțiune pentru rezolvarea situației, Donald Trump a precizat că mai există câteva aspecte care trebuie clarificate înainte de finalizarea unui acord.

„Mai am nevoie de câteva puncte”, a declarat Donald Trump.

Trump: Diplomația poate aduce mai mult decât o victorie militară

În timpul interviului, șeful de la Casa Albă a făcut referire și la situația de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv la recentele tensiuni dintre Israel și Hezbollah. Trump a afirmat că a intervenit pentru a preveni o escaladare a conflictului și că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să lanseze un atac de amploare asupra capitalei libaneze.

„A fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a sugerat că o eventuală înțelegere diplomatică ar putea avea efecte mai importante și mai durabile decât rezultatele obținute exclusiv prin mijloace militare.

„Dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem”, a adăugat președintele Donald Trump.

