Președintele american, Donald Trump, a confirmat că s-a întâlnit deja cu Zelenski la summit-ul G7 de la Evian, Franța, și a descris această întâlnire ca fiind „foarte bună”. Conform spuselor sale, va avea o altă întâlnire cu președintele ucrainean mai târziu în cursul zilei de marți.

Trump a făcut declarațiile în cadrul unei întâlniri bilaterale cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

În fața jurnaliștilor prezenți, președintele Statelor Unite a cerut Rusiei să încheie un acord de pace. El a remarcat că ambele părți au pierdut aproximativ 35.000 de soldați doar luna trecută, iar pierderile medii lunare sunt de aproximativ 25.000 de persoane.

„Am avut deja o întâlnire și a mers bine. Mă voi întâlni din nou cu el mai târziu. Am avut o întâlnire foarte bună. Ascultați, Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr uriaș de oameni, la fel ca Ucraina. Luna trecută, ambele părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Gândiți-vă doar la asta. Într-o singură lună. În medie, pierd 25.000 de oameni. În cea mai mare parte, sunt soldați. Tineri, oameni minunați. Și ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie. Dar am avut o întâlnire și vom vedea ce va rezulta din asta. Am vorbit cu președintele Putin duminică și, practic, totul este la fel. Ei continuă să lupte, continuă să piardă soldați. Pierd atât de mulți soldați. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de la al Doilea Război Mondial”, a spus el.

Trump a declarat că, după rezolvarea situației din Iran, intenționează să facă tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Conform președintelui SUA, interesul său de a încerca să rezolve conflictul ucrainean este legat de dorința de a opri moartea a zeci de mii de oameni, și nu de vânzarea de arme americane către Europa, care apoi le furnizează Ucrainei.