Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Președintele american, Donald Trump, a confirmat că s-a întâlnit deja cu Zelenski la summit-ul G7 de la Evian, Franța, și a descris această întâlnire ca fiind „foarte bună”. Conform spuselor sale, va avea o altă întâlnire cu președintele ucrainean mai târziu în cursul zilei de marți.
Trump a făcut declarațiile în cadrul unei întâlniri bilaterale cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.
În fața jurnaliștilor prezenți, președintele Statelor Unite a cerut Rusiei să încheie un acord de pace. El a remarcat că ambele părți au pierdut aproximativ 35.000 de soldați doar luna trecută, iar pierderile medii lunare sunt de aproximativ 25.000 de persoane.
„Am avut deja o întâlnire și a mers bine. Mă voi întâlni din nou cu el mai târziu. Am avut o întâlnire foarte bună. Ascultați, Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr uriaș de oameni, la fel ca Ucraina. Luna trecută, ambele părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Gândiți-vă doar la asta. Într-o singură lună. În medie, pierd 25.000 de oameni. În cea mai mare parte, sunt soldați. Tineri, oameni minunați. Și ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie. Dar am avut o întâlnire și vom vedea ce va rezulta din asta. Am vorbit cu președintele Putin duminică și, practic, totul este la fel. Ei continuă să lupte, continuă să piardă soldați. Pierd atât de mulți soldați. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de la al Doilea Război Mondial”, a spus el.
Trump a declarat că, după rezolvarea situației din Iran, intenționează să facă tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Conform președintelui SUA, interesul său de a încerca să rezolve conflictul ucrainean este legat de dorința de a opri moartea a zeci de mii de oameni, și nu de vânzarea de arme americane către Europa, care apoi le furnizează Ucrainei.
„Mă voi ocupa de această problemă. Până acum ne-am concentrat pe Iran. Acum, acest lucru va rămâne în urmă, în oglinda retrovizoare. Dar ne vom ocupa de asta. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Le vindem arme. Nici măcar nu le oferim gratuit. Obama le-a dat arme în valoare de 350 de miliarde de dolari – pur și simplu le-a dat, ceea ce a fost o nebunie. Uniunea Europeană ne plătește prețul integral pentru arme. Dar nici măcar nu e vorba de asta. Această situație nu ne afectează în niciun fel, în afara faptului că vindem arme. Ne aflăm la mii de mile distanță. Dar singurul motiv pentru care mă ocup de asta este că nu-mi place să văd cum mor 25.000 de tineri în fiecare lună. În fiecare lună mor 25.000 de persoane. Tineri. Ei își încep doar viața. Se duc pe front și acolo mor. Și Ucraina pierde, de asemenea, foarte mulți oameni. Întreaga situație este pur și simplu absurdă. Prin urmare, da, am de gând să fac tot ce îmi stă în putință”, a spus Trump la summitul G7 de la Evian.