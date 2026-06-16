Prima pagină » Știri externe » Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Melania Agiu
Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american, Donald Trump, a confirmat că s-a întâlnit deja cu Zelenski la summit-ul G7 de la Evian, Franța, și a descris această întâlnire ca fiind „foarte bună”. Conform spuselor sale, va avea o altă întâlnire cu președintele ucrainean mai târziu în cursul zilei de marți.

Trump a făcut declarațiile în cadrul unei întâlniri bilaterale cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

În fața jurnaliștilor prezenți, președintele Statelor Unite a cerut Rusiei să încheie un acord de pace. El a remarcat că ambele părți au pierdut aproximativ 35.000 de soldați doar luna trecută, iar pierderile medii lunare sunt de aproximativ 25.000 de persoane.

„Am avut deja o întâlnire și a mers bine. Mă voi întâlni din nou cu el mai târziu. Am avut o întâlnire foarte bună. Ascultați, Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr uriaș de oameni, la fel ca Ucraina. Luna trecută, ambele părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Gândiți-vă doar la asta. Într-o singură lună. În medie, pierd 25.000 de oameni. În cea mai mare parte, sunt soldați. Tineri, oameni minunați. Și ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie. Dar am avut o întâlnire și vom vedea ce va rezulta din asta. Am vorbit cu președintele Putin duminică și, practic, totul este la fel. Ei continuă să lupte, continuă să piardă soldați. Pierd atât de mulți soldați. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de la al Doilea Război Mondial”, a spus el.

Trump a declarat că, după rezolvarea situației din Iran, intenționează să facă tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Conform președintelui SUA, interesul său de a încerca să rezolve conflictul ucrainean este legat de dorința de a opri moartea a zeci de mii de oameni, și nu de vânzarea de arme americane către Europa, care apoi le furnizează Ucrainei.

„Mă voi ocupa de această problemă. Până acum ne-am concentrat pe Iran. Acum, acest lucru va rămâne în urmă, în oglinda retrovizoare. Dar ne vom ocupa de asta. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Le vindem arme. Nici măcar nu le oferim gratuit. Obama le-a dat arme în valoare de 350 de miliarde de dolari – pur și simplu le-a dat, ceea ce a fost o nebunie. Uniunea Europeană ne plătește prețul integral pentru arme. Dar nici măcar nu e vorba de asta. Această situație nu ne afectează în niciun fel, în afara faptului că vindem arme. Ne aflăm la mii de mile distanță. Dar singurul motiv pentru care mă ocup de asta este că nu-mi place să văd cum mor 25.000 de tineri în fiecare lună. În fiecare lună mor 25.000 de persoane. Tineri. Ei își încep doar viața. Se duc pe front și acolo mor. Și Ucraina pierde, de asemenea, foarte mulți oameni. Întreaga situație este pur și simplu absurdă. Prin urmare, da, am de gând să fac tot ce îmi stă în putință”, a spus Trump la summitul G7 de la Evian.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sfârșitul blocadei americane în Iran. Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pentru totdeauna
16:31
Sfârșitul blocadei americane în Iran. Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pentru totdeauna
CONTROVERSĂ POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși
15:50
POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși
FLASH NEWS Suedia înăsprește politica de imigrație. Parlamentul aprobă revocarea permiselor de ședere și obligă funcționarii să raporteze migranții fără acte
15:03
Suedia înăsprește politica de imigrație. Parlamentul aprobă revocarea permiselor de ședere și obligă funcționarii să raporteze migranții fără acte
CONTROVERSĂ Trump îi cere lui Netanyahu să lase Siria să se ocupe de gruparea Hezbollah din Liban. „Fără mine, Israelul nu ar exista“
14:57
Trump îi cere lui Netanyahu să lase Siria să se ocupe de gruparea Hezbollah din Liban. „Fără mine, Israelul nu ar exista“
FLASH NEWS Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere
14:09
Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere
NEWS ALERT Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
13:35
Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe