Iranienii au pus în scenă un decor cu Donald Trump după gratii, în mijlocul Teheranului. Un actor îl imită pe președintele american într-o cușcă, spre uimirea trecătorilor

Propaganda antiamericană este o imagine comună pe străzile Teheranului, însă iranienii au făcut un pas înainte cu teatrul politic. Autoritățile au creat o celulă de închisoare în mărime naturală suspendată deasupra traficului, în care un actor îl personifică non-stop pe președintele american Donald Trump.

În interiorul cuștii amplasate în aglomerata Piață Tajrish din nordul capitalei iraniene, un actor angajat poartă o mască realistă cu chipul lui Donald Trump, un costum închis la culoare și o cravată roșie, similar cu stilul vestimentar al președintelui SUA. Acesta simulează viața de deținut, unde se plimbă nervos prin celulă, se prinde de gratii sau stă pe un pat simplu de campanie.

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Instalația 3D este integrată într-un panou publicitar uriaș finanțat de Organizația de Înfrumusețare a Teheranului (o ramură a primăriei), iar pe panou scrie în persană: „Este o crimă să nu vezi această scenă”. Autoritățile municipale din Teheran, care susțin această campanie, au declarat că vor să le reamintească locuitorilor capitalei cererile Iranului pentru dreptate. De asemenea, agențiile media apropiate regimului au precizat că această instalație este concepută să funcționeze continuu, zi și noapte, șapte zile pe săptămână.

Spre deosebire de afișele sau picturile murale clasice, cum sunt cele de pe zidurile fostei ambasade SUA, această instalație 3D a devenit rapid o atracție interactivă. Mulți localnici se opresc să își facă poze sau filmări cu falsul Trump, în timp ce alții îi cer să danseze. Pentru o parte a populației, în special susținătorii regimului de la Teheran, cușca servește ca o supapă pentru furie, iar trecătorii adresează adesea insulte directe și amenințări actorului din spatele gratiilor.

Pe de altă parte, în interviurile acordate presei internaționale, unii cetățeni și-au exprimat speranța că tensiunile se vor rezolva pe cale diplomatică și se tem că astfel de campanii agresive doar escaladează riscul unui conflict militar deschis cu Washingtonul.

Iranul l-a portretizat pe Trump drept un criminal de război și a cerut răzbunare încă de la începutul conflictului, odată cu atacurile americano-israeliene care l-au ucis pe liderul suprem al țării. De la începutul războiului, care a început cu atacuri americane și israeliene în februarie, Republica Islamică și-a intensificat operațiunile de propagandă, mai multe opere de artă devenind virale.