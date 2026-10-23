Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani

O investigație jurnalistică publicată de EUobserver a scos la iveală faptul că Didier Reynders, fostul comisar european pentru justiție, a purtat conversații private intense pe WhatsApp cu un oficial de rang înalt din serviciile secrete belgiene cu scopul de a gestiona impactul politic și îngrijorarea acuzațiilor privind posibilele sale legături cu Rusia.

Didier Reynders a purtat conversațiile pe WhatsApp cu Hugues Brulin, un fost consilier al acestuia, care a fost numit ulterior într-o funcție de conducere în cadrul Serviciului de Securitate al Belgiei VSSE.

„«Treaba» a fost în mare parte îndeplinită”, a precizat Brulin într-un mesaj către Didier Reynders. „Bravo pentru munca depusă”, i-a răspuns fostul comisar european.

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Discuțiile scurse se întind pe 16 pagini și s-au desfășurat între anii 2019 și 2023. Toate aceste mesaje au devenit acum probe într-o anchetă a poliției belgiene privind acuzațiile de spălare de bani ale lui Reynders, iar conversațiile arată o coordonare strânsă între cei doi pentru a bloca investigațiile oficiale. Spre exemplu, Brulin i-a oferit lui Reynders instrucțiuni și sfaturi despre cum să „contraatace” în fața unui avertizor de integritate care semnalase legăturile politicianului cu Moscova.

Adevărata „sarcină” a lui Brulin fusese să împiedice serviciul de informații VSSE să-l ancheteze pe Reynders și potențialele sale legături cu Rusia, potrivit a cinci foști și actuali ofițeri de informații belgieni care au vorbit pentru EUobserver.

Acuzațiile la adresa lui Didier Reynders, un politician în vârstă de 68 de ani care a ocupat anterior și funcțiile de ministru de finanțe, ministru de externe și ministru al apărării în Belgia nu sunt noi. Acesta a avut o carieră strălucitoare înainte de căderea sa bruscă în dizgrație în decembrie 2024, atunci când poliția belgiană i-a percheziționat proprietățile, și înainte de a fi acuzat ulterior, în 2025, de spălarea a aproximativ 1 milion de euro prin intermediul băncii ING, folosind bilete de loterie și depuneri în numerar.

Didier Reynders a ocupat și funcția de comisar european pentru justiție din 2019 până pe 30 noiembrie 2024, cu doar patru zile înainte de raidul poliției.

Aceste acuzații la adresa politicianului belgian nu sunt noi. Autoritățile din Bruxelles au redeschis o anchetă legată de spălarea de bani în care este menționat și numele oligarhului rus Oleg Deripaska, aflat pe lista sancțiunilor internaționale. În paralel, Reynders a fost pus oficial sub acuzare de autoritățile belgiene pentru spălare de bani, fiind investigată proveniența a aproximativ 1 milion de euro din conturile sale private.

Dezvăluirea acestor mesaje private agravează situația fostului șef al justiției din Uniunea Europeană și demonstrează încercarea activă a acestuia de a folosi contacte din interiorul serviciilor de informații pentru a bloca verificările de securitate națională.

Mai mult, dacă un politician belgian corupt avea complici în interiorul serviciului de informații VSSE, scandalul se complică deoarece această instituție este responsabilă de protejarea sediilor UE și NATO, dar și a personalului acestora de la Bruxelles.

Mesajele interceptate de pe WhatsApp datează din perioada septembrie 2019 – aprilie 2023, când Brulin era director senior al VSSE, responsabil cu resursele umane, iar Reynders era comisar UE pentru justiție.

„Cred că pot spune că «sarcina» (crearea și organizarea structurii de management) a fost în mare parte îndeplinită spre satisfacția angajatorilor și a colegilor mei”, i-a spus Brulin lui Reynders pe 16 decembrie 2022, vorbind despre o remaniere a personalului VSSE.

Brulin a contribuit la închiderea anchetelor VSSE privind presupusa corupție și complicitate externă a lui Reynders, potrivit a cinci surse VSSE, care au vorbit cu EUobserver sub condiția anonimatului. Închiderea acestor anchete a atras după sine și încheierea carierei a trei ofițeri VSSE care îl investigaseră pe Reynders, inclusiv șefii secțiilor Rusia și Africa, au declarat sursele.

„Cuvintele lor [pe WhatsApp] sunt ambigue pentru că așa vorbesc acești oameni, nu sunt proști”, a spus una dintre sursele VSSE pentru EUobserver. „Dar când el [Brulin] a spus «treaba», ceea ce a vrut de fapt să spună a fost să distrugă fiecare anchetă despre Didier Reynders… Carierele oamenilor se sfârșeau dacă anchetele lor duceau la Reynders și Rusia”. „A fost atât de ciudat că el [Reynders] a devenit comisarul UE pentru justiție, având în vedere ce știam despre el în serviciu”, a declarat o altă sursă din VSSE.

Reynders și Brulin au vorbit pe WhatsApp și despre cum să „contracareze” un fost ofițer VSSE care a făcut publice acuzațiile la adresa politicianului belgian despre legăturile acestuia cu Rusia. Fostul ofițer VSSE, Nicolas Ullens, a demisionat în semn de protest în 2018 și ulterior a început să declare presei și să afirme pe rețelele de socializare, precum și în declarații ale poliției, că Reynders era un „spion maestru” rus.

Ullens a declarat că printre presupusele favoruri ale lui Reynders pentru Moscova s-au numărat anularea confiscării activelor statului rus din Belgia în 2015, limitarea reacției Belgiei la o tentativă de asasinat a Rusiei în Marea Britanie în 2018, prin expulzarea unui singur diplomat rus, și utilizarea complicilor săi din VSSE pentru a limita secția de contrainformații a Rusiei la a lucra doar cu diplomații ruși, într-o mișcare menită să scape de răspundere spionii Moscovei aflați sub diferite acoperiri ilegale la Bruxelles.

Toate aceste acuzații au fost descrise drept „haos” într-un mesaj adresat lui Reynders în septembrie 2019, moment în care era nominalizat în funcția de comisar UE.

„Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru un contraatac, dacă considerați că este util”, a mai spus Brulin pe 27 septembrie. De asemenea, acesta l-a numit pe ofițerul demisionat din VSSE care a divulgat legăturile politicianului belgian cu Rusia drept „un ticălos… un nebun… complet nebun”. „Totuși, ne-a pus la grea încercare, animalul”.

La suprafață, Brulin a vorbit pe WhatsApp despre „defăimarea” lui Ullens, ceea ce indica faptul că acesta propunea un „contraatac” legal. Însă acest lucru a avut și un context sinistru, deoarece Ullens a mărturisit poliției în 2019, într-o declarație văzută de EUobserver, că a primit amenințări la adresa vieții sale de la persoane pe care le-a descris ca fiind asociați ai lui Reynders în VSSE.