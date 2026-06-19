Trump își mută atenția spre Coreea de Nord după acordul cu Iranul. Seul: „Sancțiunile sunt insuficiente”

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung afirmă că liderul american Donald Trump ar urma să se concentreze pe dosarul nord-coreean, după finalizarea înțelegerii cu Iranul. Oficialul de la Seul susține că regimul de sancțiuni împotriva Phenianului și-a pierdut eficiența, în contextul cooperării militare cu Rusia.

Trump, indicat de Seul ca fiind orientat spre dosarul nord-coreean

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat vineri, la Seul, că liderul american Donald Trump ar urma să își concentreze atenția asupra Coreei de Nord, după încheierea acordului cu Iranul.

Informațiile au fost transmise după discuțiile purtate între cei doi la summitul G7 din Franța, potrivit AFP.

„Președintele Trump a spus că a sosit momentul să acorde atenție problemei nord-coreene”, a spus Lee, referindu-se la întâlnirea de la Evian.

Sancțiunile împotriva Phenianului, considerate ineficiente

Lee Jae Myung a susținut că i-a transmis lui Trump că regimul de sancțiuni aplicat Coreei de Nord în legătură cu programul nuclear nu mai produce efecte reale.

„Eficacitatea sancțiunilor a scăzut din cauza cooperării militare între Coreea de Nord și Rusia în legătură cu războiul din Ucraina. Chiar și un mic ajutor din partea Rusiei este foarte folositor pentru Coreea de Nord”, a explicat președintele sud-coreean.

Mesajul lui Donald Trump

La scurt timp după anunțul acordului cu Iranul, Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o fotografie fără explicații, în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, surprinsă la întâlnirea lor din Singapore din 2018.

Gestul a alimentat speculațiile privind o posibilă reorientare a atenției Casei Albe către dosarul nord-coreean, stat care deține armament nuclear.

Pe platforma X, Lee Jae Myung a transmis că a purtat cu Trump „dialoguri aprofundate privind pacea în peninsula coreeană și relațiile între Coreea și Statele Unite” și că „s-au realizat progrese semnificative”.

Cele două state coreene rămân, formal, în stare de război. Conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace. Între Nord și Sud există în continuare o zonă demilitarizată puternic securizată.