SUA aprobă un contract militar uriaș cu Coreea de Sud. Seulul cumpără elicoptere anti-submarin „Seahawk" de 4,2 miliarde de dolari

Mihai Tănase
Elicopter MH-60R Seahawk „Romeo” - Foto: X/@Yamato_Armada
Statele Unite au aprobat vânzarea de elicoptere militare către Coreea de Sud, într-un acord de 4,2 miliarde de dolari. Contractul include elicoptere Seahawk anti-submarin și modernizarea flotei de elicoptere Apache a armatei sud-coreene.

Washingtonul a aprobat o nouă vânzare masivă de armament către Coreea de Sud, în contextul tensiunilor tot mai mari din Peninsula Coreeană și al presiunilor exercitate de administrația Donald Trump pentru creșterea cheltuielilor militare ale aliaților SUA, potrivit Bloomberg.com.

Departamentul de Stat american a anunțat că acordul militar are o valoare totală de 4,2 miliarde de dolari și vizează consolidarea capacităților defensive ale Seulului în fața amenințărilor venite din Coreea de Nord. Cea mai importantă parte a contractului presupune achiziționarea a 24 de elicoptere navale MH-60R Seahawk „Romeo”, evaluate la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Aceste aeronave sunt specializate în detectarea și distrugerea submarinelor și sunt considerate printre cele mai avansate platforme maritime de luptă din arsenalul american.

Elicopterele Apache ale Seulului vor fi modernizate

Separat, Statele Unite au aprobat și un contract de 1,2 miliarde de dolari pentru modernizarea elicopterelor de atac Apache deja operate de armata sud-coreeană.

„Aceste vânzări vor îmbunătăți capacitatea Republicii Coreea de a răspunde amenințărilor actuale și viitoare”, a transmis Departamentul de Stat american.

Diplomația americană a precizat că acordul contribuie la menținerea unei „forțe credibile de descurajare” în regiune. Decizia vine după summitul desfășurat în noiembrie între președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele Donald Trump. În urma întâlnirii, Seulul s-a angajat să cumpere echipamente militare americane în valoare de 25 de miliarde de dolari până în 2030.

În plus, Coreea de Sud a promis investiții de alte 33 de miliarde de dolari pentru susținerea trupelor americane staționate în peninsulă.

Donald Trump cere aliaților să cheltuie mai mult pentru apărare

În prezent, aproximativ 28.500 de militari americani sunt desfășurați în Coreea de Sud.

Președintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților Statelor Unite să își majoreze contribuțiile financiare pentru apărare și a pus sub semnul întrebării costurile menținerii trupelor americane în străinătate.

Pe fondul acestor tensiuni regionale, președintele sud-coreean Lee Jae Myung continuă să susțină reluarea dialogului cu Coreea de Nord.

Phenianul nu a oferit însă niciun răspuns oficial până în prezent.

Amintim că în timpul primului său mandat, Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, însă după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025, administrația americană a evitat aproape complet subiectul Coreei de Nord.

