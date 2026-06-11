Trump nu va fi prezent la meciul de deschidere al Cupei Mondiale, disputat pe teritoriul Americii. Cine va conduce delegația oficială a SUA

Donald Trump nu va fi prezent la primul meci al Cupei Mondiale disputat pe teritoriul Americii, între SUA și Paraguay, susțin două surse Politico. Meciul va avea loc, vineri, la Los Angeles.

Aceasta este o absență notabilă ținând seama că Statele Unite își asumă rolul de co-gazdă a celui mai mare eveniment sportiv din lume, precizează Politico. Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a anunțat miercuri că se va deplasa în California pentru a asista la meci.

În schimb, secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația oficială a Statelor Unite la meci, a anunțat Departamentul de Stat.

Decizia vine într-un moment în care administrația se confruntă cu o serie de provocări diplomatice și logistice legate de turneu, printre care și probleme legate de vize care afectează unele țări și delegații participante.

Trump a promovat în repetate rânduri Cupa Mondială și Jocurile Olimpice din 2028, care vor avea loc tot la Los Angeles, ca evenimente internaționale de marcă organizate în timpul mandatului său, prezentându-le ca ocazii de a demonstra puterea Americii.

Biroul lui Peña a anunțat că acesta va sosi joi la Los Angeles pentru o vizită de patru zile, care va include meciul de vineri.

Turneul de fotbal, care se desfășoară pe parcursul a cinci săptămâni, are loc în Statele Unite, Mexic și Canada și începe joi, în în Mexico City.

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