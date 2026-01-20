Prima pagină » Știri externe » 58 de țări au fost invitate de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. 6 state NATO și UE îl refuză pe liderul SUA, înainte de Davos

20 ian. 2026, 16:38, Știri externe
Liderii din aproape 50 de țări din Europa, printre care și reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și din Asia, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific, au fost invitați la Davos pentru a semna aderența la Noul Consiliu de Pace propus de Donald Trump, scrie publicația Axios. Cu toate acestea, mai multe state europene au anunțat că vor să refuze invitația lui Donald Trump de a se alătura noului său proiect. În același timp,  președintele rus Vladimir Putin a primit și el invitația, dar Kremlinul a declarat că momentan studiază inițiativa și așteaptă contacte suplimentare cu Statele Unite.

Aproape 58 de șefi de stat au fost invitați de Statele Unite la Davos pentru a se alătura inițiativei lui Donald Trump de a forma un nou Consiliu de Pace. Vladimir Putin a primit și el această propunere, iar Financial Times atribuie această invitație dorinței lui Donald Trump de a menține un dialog cu Moscova.

Puțini lideri mondiali susțin inițiativa Consiliul de Pace al lui Donald Trump

Până acum, Prim-ministrul ungar Viktor Orban, secretarul general al Comitetului Central al Partidului comunist din Vietnam, To Lam și prim-ministrul Nikol Pashinyan și-au anunțat disponibilitatea de a participa. Inițial, acest Consiliu ar urma să gestioneze implementarea păcii în Fâșia Gaza, dar ulterior s-a înaintat ideea ca acest organism politic internațional să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite.

Potrivit Bloomberg, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Canada, Suedia și Olanda fie au refuzat deja invitația lui Donald Trump, fie tind spre refuz. Emmanuel Macron consideră că obiectivele consiliului se extind dincolo de Gaza și se teme că ar submina principiile ONU, ginerele lui Trump, Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, antreprenorul Mark Rowan, Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, Robert Gabriel, consilier adjunct pentru securitatea națională a SUA. Josh Gruenbaum și Arie Lightstone au fost numiți consilieri seniori, în timp ce diplomatul bulgar Nikolai Mladenov a devenit Înaltul Reprezentant pentru Gaza.

În timp ce la Davos se prefigurează o nouă ordine mondială, Nicușor Dan a anunțat că nu participă

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat că agenda președintelui este „sub asediul” problemelor interne urgente, cu toate că principalele atribuții ale președintelui României, conform Constituției, sunt de politică externă. Lazurca a declarat că mesajul președintelui este că „nu umblă teleleu prin lume” când sunt lucruri importante de făcut în țară și că agenda propusă la Davos nu avea suficientă „substanță”.

În absența președintelui, delegația României la Davos este condusă de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, alături de miniștrii Dragoș Pîslaru și Bogdan Ivan și de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Administrația Prezidențială a confirmat că președintele Nicușor Dan a primit o scrisoare oficială din partea lui Donald Trump prin care România este invitată să facă parte din noul Consiliu de Pace. Potrivit proiectului de cartă, statele care contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari în primul an pot obține un statut de membru care depășește mandatul standard de trei ani. Administrația de la București analizează invitația, consilierii prezidențiali subliniind importanța strategică a inițiativei, dar și necesitatea unui răspuns bine cântărit.

Statutul de membru în Consiliul lui Trump costă un miliard de dolari/an

Pentru a putea face parte din acest Consiliu, Donald Trump a menționat plata unei taxe de admitere de un miliard de dolari pe an care aduce după sine statutul de membru permanent. Calitatea de membru temporar este oferită gratuit pentru o perioadă de trei ani. Se așteaptă ca toate fondurile strânse să fie folosite pentru restaurarea Fâșiei Gaza.

Pe 16 ianuarie, Donald Trump a anunțat crearea unei noi structuri internaționale – Consiliul pentru Pace. Oficial, acesta este conceput ca un mecanism de monitorizare a respectării acordurilor din Fâșia Gaza, dar președintele SUA vorbește despre „promovarea păcii” în și în alte regiuni afectate de conflict.

Cum funcționează acest consiliu

Fiecare țară participantă primește un vot, deciziile sunt luate cu majoritate, dar intră în vigoare numai după aprobarea președintelui consiliului, Donald Trump. Tot Trump aprobă, de asemenea, componența finală a membrilor organizației. Votarea trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe an, iar ședințele fără vot trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe trimestru. Ședințe suplimentare pot fi convocate oricând prin decizia președintelui american.

Inițial, ONU a discutat ideea unei administrații internaționale temporare pentru Gaza, care ar coordona reconstrucția enclavei și distribuirea fondurilor. În versiunea lui Trump, „Consiliul pentru Pace” este oficializat ca o organizație internațională de drepturi depline, cu propriile reguli, organisme de conducere și membri.

Potrivit Bloomberg, organizatorii au pregătit deja statutul organismului și l-au trimis împreună cu invitațiile. Acesta vorbește despre susținerea stabilității și „asigurarea unei păci durabile” în regiunile afectate de conflict.

Documentul nu menționează direct Fâșia Gaza, ceea ce a dat naștere la speculații cu privire la natura globală a inițiativei. Surse din Financial Times văd proiectul ca pe o încercare de a crea o alternativă mai flexibilă și mai eficientă la Consiliul de Securitate al ONU, pe care Trump l-a criticat pentru inacțiunea sa.

Lista țărilor invitate de Donald Trump în „Consiliul de Pace”

Lista țărilor invitate să participe la noul „Consiliu de Pace”: Australia, Austria, Albania, Argentina, Bahrain, Belarus, Brazilia, Marea Britanie, Vietnam, Germania, Grecia, Egipt, Comisia Europeană, Israel, India, Indonezia, Iordania, Irlanda, Spania, Italia, Kazahstan, Canada, Qatar, Cipru, China, Maroc, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Emiratele Arabe Unite, Oman, Pakistan, Paraguay, Polonia, Portugalia, Rusia, România, Arabia Saudită, Singapore, Slovenia, Thailanda, Turcia, Uzbekistan, Ucraina, Finlanda, Franța, Elveția, Suedia, Coreea de Sud și Japonia.

