Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela

În cea mai recentă conferință de presă purtată în afara Casei Albe, Donald Trump a reiterat în fața reporterilor că SUA au nevoie urgentă de a anexa Groenlanda din motive de securitate națională.

Liderul de la Casa Albă le-a răspuns reporterilor și la întrebări privind situația revoltelor din Iran, Venezuela post-Maduro și protestele anti-ICE din statul american Minnesota.

Trump: Iranul a anulat 800 de execuții

Întrebat dacă va mai ataca Iranul sau dacă le va mai acorda ajutoare protestatarilor anti-Khamenei, Trump, a spus că se declară încântat că regimul a anulat 800 de execuții programate:

„După cum vedem, Iranul a anulat execțiile. Urmau să spânzure 800 de oameni. Și respect faptul că nu au făcut-o” .

Trump nu vrea ca Venezuela să devină al „doilea Irak”

Trump a vorbit și despre premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit de la Corina Maria Machado, lidera opoziției din Venezuela:

„Păi, mi l-a oferit mie. A fost foarte drăguț din partea ei. A spus că am încetat opt războaie și că nimeni altcineva din istorie nu merită mai mult acest premiu decât mine”.

Trump s-a proclamat „președintele interimar al Venezuelei” și care i-a respins șansa Mariei Machado de a accede la conducerea țării după ce a refuzat organizarea imediată a alegerilor de după capturarea dictatorului Nicolas Maduro.

Întrebat care este motivul pentru care i-a permis Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, să rămână în funcția de președinte interimar al țării, Trump a spus că nu vrea ca Venezuela să devină ca Irakul post-Saddam Hussein ce a fost cotropit de teroriștii ISIS în urma schimbării regimului. Președintele nu crede în schimbarea în totalitate a conducerii țării, iar tranziția către democrație ar trebui realizată treptat, fără a cauza instabilitate.

„E un loc căruia îi spunem IRAK. Toți au fost concediați, Poliția, generalii, toți au fost concediați. Și s-a ajuns la ISIS. Și îmi amintesc asta.”

Trump, despre legea insurecției pentru reprimarea protestelor anti-ICE

Întrebat de reporteri dacă va aplica controversata lege a insurecției pentru a reprima protestele anti-ICE din Minneapolis, președintele american a subliniat că și predecesorii său au procedat la fel, precum George H.W. Bush în 1992, care a trimis armata și garda națională pentru a reprima revoltele anti-rasism din Los Angeles.

„Legea insurecției a mai fost pusă în aplicare de 48% dintre președinții americani până la momentul acesta, legea insurecției – cred că Bush bătrânul a folosit-o enorm, de 28 de ori. Dacă am nevoie, o voi utiliza. Este o lege foarte puternică”.

Trump, despre Canada și Groenlanda

Când un reporter l-a întrebat ce părere are despre semnarea de către premierul canadian Carney a unui acord comercial cu China, Trump i-a răspuns:

„Este în regulă. Asta ar trebui să facă. Este un lucru bun pentru el să semneze un acord comercial cu China.”

Președintele american și-a exprimat temerea, că fără Groenlanda, America va deveni „vulnerabilă” în fața adversarilor globali, precum Rusia și China.

„NATO este preocupat de Groenlanda. Noi avem nevoie enormă de Groenlanda. Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională FOARTE MULT. Dacă nu o facem, vom avea o vulnerabilitate mare în securitatea națională”.

Sursa Foto: Profimedia

