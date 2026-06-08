Trump susține că Bibi Netanyahu „nu va avea de ales” decât să accepte un acord negociat de SUA cu Iranul. „Eu iau deciziile“

Relații tot mai tensionate între președintele SUA și premierul Israelului. Donald Trump afirmă că prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, „nu va avea de ales” decât să accepte orice acord negociat de SUA cu Iranul. Președintele american a făcut această declarație pentru ziarul Financial Times, precizând că el „are ultimul cuvânt” în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu.

„Nu va avea de ales”, a declarat Trump pentru FT într-un interviu telefonic. „Eu iau deciziile. Eu iau toate deciziile. El (Netanyahu n.r.) nu ia deciziile.”

Trump a făcut aceste declarații la scurt timp după ce Iranul a lansat o serie de rachete balistice asupra Israelului, în cea mai gravă încălcare a armistițiului încheiat la începutul lunii aprilie.

Președintele a declarat separat pentru Fox News că îi va cere lui Netanyahu să se abțină de la luarea de măsuri de represalii împotriva Iranului — o poziție care contrazice declarațiile armatei israeliene.

Trump a afirmat că atacurile Iranului nu i-au schimbat dorința de a încheia negocierile dintre SUA și Iran. „Nu va avea niciun impact asupra acordului”, a declarat el pentru FT.

„Vom vedea cum se va termina. Dar acestea [atacurile cu rachete asupra Israelului] au fost atacuri care nu au avut niciun efect. Este unul dintre acele lucruri care se întâmplă de 3.000 de ani, sau de 47 de ani, în funcție de cum numeri.”

Față de poziția sa, după primele negocieri cu Iranul la începutul lunii aprilie, Trump nu părea acum prea optimist că un acord cu Iranul era iminent, mai scriu jurnaliștii FT. „Cred că acordul va fi încheiat”, a spus el. „Vom vedea ce se va întâmpla.” El a subliniat că atacul Iranului de duminică nu îi va influența decizia. „Acordul se va concretiza sau nu pe baza propriilor merite, dar acest lucru nu va avea niciun efect asupra lui.”

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă un astfel de acord ar eșua „din cauza propriilor sale defecte”, Trump a spus că ar lua în considerare un raid al forțelor speciale în Iran.

„Asta înseamnă una din două lucruri”, a spus el. „În primul rând, ar însemna că, probabil, am interveni și ne-am ocupa de restul teritoriului de care nu ne-am ocupat din punct de vedere militar. Sau ar însemna pur și simplu că am menține blocada asupra Iranului, deoarece blocada a fost probabil mai puternică decât orice atac care a fost vreodată lansat asupra acelei țări.”

Declarațiile lui Trump despre Netanyahu vin în urma unei informații divulgate săptămâna trecută către Axios, referitoare la o convorbire telefonică aprinsă dintre cei doi lideri. Un oficial american a relatat că președintele SUA i-ar fi spus lui Netanyahu: „Ești nebun de legat. Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

Trump a confirmat că apelul a avut loc și nu a contestat modul în care a fost descris.

În ciuda mai multor acorduri de încetare a focului între Israel și Liban, negociate de SUA, inclusiv unul care a intrat în vigoare săptămâna trecută, Trump nu a reușit să împiedice Israelul să lanseze atacuri aproape zilnic asupra unor ținte din Liban, inclusiv un atac desfășurat duminică dimineață asupra unui bastion al Hezbollahului din Beirut.

Atacurile Iranului au fost o ripostă la acel atac. Iranul a declarat că încetarea definitivă a ostilităților din partea Israelului este o condiție prealabilă pentru orice acord între SUA și Iran.

Sursă galerie foto: Mediafax

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