Iranul a lansat duminică seară rachete către Israel, în primul atac de acest fel de la armistițiul din aprilie, care a suspendat confruntările dintre SUA, Israel și Iran. Președintele Trump îl va suna pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și îl va presa să nu riposteze pentru atacul cu rachete al Iranului, scrie Axios.

„O să-l sun chiar acum pe Bibi și să-i spun să nu riposteze. Fiecare dintre ei s-a distrat. Israelul a avut atacul său, iar Iranul a avut atacul său. Nu avem nevoie de încă unul”, a spus Trump pentru Axios.

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a transmis un mesaj dur după noile atacuri lansate de Iran asupra Israelului, în timp ce tensiunile din regiune cresc rapid, scrie mediafax.ro.

„În această seară, Teheranul trebuie să ardă!”, a scris Ben-Gvir, în ebraică, într-o scurtă postare publicată pe X.

Publicația americană Axios citează un oficial israelian care a precizat că Israelul intenționează să riposteze la atacul iranian.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă într-o declarație că atacurile din această seară asupra Israelului „au servit drept avertisment”.

Aceasta adaugă că, în cazul în care „actele de agresiune” ale Israelului – referindu-se la atacul asupra Libanului de mai devreme – se vor repeta, răspunsurile ulterioare vor fi „mai ample”, vizând „toate” țintele americane și israeliene din regiune.

IRGC a afirmat că a vizat baza aeriană Ramat David, situată la sud-est de Haifa, folosind rachete balistice.

Trump: „Ați lansat rachetele, ajunge. Întoarceți-vă la masa negocierilor”

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Iranul să se întoarcă la masa negocierilor, după ce acesta a lansat rachete asupra nordului Israelului.

„Ce aș sugera Iranului: Ați lansat rachetele, ajunge. Întoarceți-vă la masa negocierilor și ajungeți la un acord”, a declarat Trump pentru Fox News.

Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație, în contextul în care Israelul semnalează un al doilea val de rachete lansate din Iran.

Teheranul susține că atacul reprezintă un răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Ebrahim Rezaei, consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului și purtător de cuvânt al comisiei pentru securitate națională și politică externă, a declarat că Iranul a avertizat în mod repetat că nu va tolera încălcarea armistițiului și atacurile asupra Libanului.

„Agresorii au primit răspunsul în această seară”, a spus Rezaei.

Oficialul iranian avertizase anterior că Teheranul va da un răspuns „dureros” atacului israelian asupra Beirutului, unde armata israeliană a transmis că a lovit un centru de comandă al Hezbollah.

Atacul Iranului vine după ce Israelul a efectuat lovituri asupra unor ținte din capitala Libanului, într-o zonă considerată bastion al grupării Hezbollah, aliată a Teheranului.

Toate rachetele lansate de Iran ar fi fost interceptate

Israelul a anunțat, în această seară, că a interceptat toate rachetele lansate până acum de Iran, în timp ce armata israeliană a transmis că a detectat noi lansări de pe teritoriul iranian.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului, sistemele defensive sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințările. Armata israeliană anunțase anterior că se pregătește pentru posibile tiruri asupra Israelului în următoarele ore.

Atacul din acestă seară complică și mai mult eforturile de prelungire a unei armistiții fragile între Washington, Tel Aviv și Teheran.

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