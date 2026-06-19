Trump va zbura temporar cu un avion de lux donat de Qatar până când Boeing va construi noul „Air Force One”. A fost pictat în roșu, alb și albastru

Donald Trump a dezvăluit noua aeronavă prezidențială temporară la Joint Base Andrews. Președintele va zbura cu avionul de lux donat de Qatar până la încheierea mandatului prezidențial.

Președintele a anunțat că avionul pe care l-a primit cadou a fost deja vopsit în alb, roșu și albastru și este decorat precum un avion „Air Force One” improvizat.

Aeronava SAM 29000 – Boeing VC-25A, aeronava Air Force One care a transportat șase președinți timp de 35 de ani, a fost retrasă din serviciul președinției SUA.

Boeing va construi două noi aeronave Air Force One pentru a înlocui vechiul model. Însă, vor fi finalizate abia în 2028.

În discursul ținut în cadrul conferinței de presă de la Joint Base Andrews, Trump a vorbit despre reluarea circulației maritime din strâmtoarea Ormuz și a spus că Iranul a agreat să semneze noaptea trecută un armistițiu de 60 de zile.

„Ei vor face înțelegerea, altfel, le vom face noi chestii care îi vor întrista, dar nu cred că se ajunge la asta”.

Președintele a precizat că are o „groază” de deplasări de făcut.

„Ne vom duce în Turcia. La un moment dat, vom reveni în China pentru o mare conferință”, a anunțat președintele american.

Sursa Foto: White House