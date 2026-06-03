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Alertă în orașul natal al lui Putin. Ucraina a atacat cu drone cel mai mare terminal petrolier rusesc, situat în Sankt Petersburg. Ce anunță Zelenski

Melania Agiu
Alertă în orașul natal al lui Putin. Ucraina a atacat cu drone cel mai mare terminal petrolier rusesc, situat în Sankt Petersburg. Ce anunță Zelenski
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Armata ucraineană a lovit, în cursul nopții, terminalul petrolier din Sankt Petersburg, situat la aproximativ 1.100 km de granița cu Ucraina, a declarat, miercuri, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a scris pe contul său de Telegram că la baza din Kronstadt au fost lovite ținte „exclusiv” militare și că o altă țintă a fost o întreprindere din regiunea Tambov din Rusia, implicată în producția de arme, situată la aproximativ 600 km de linia frontului.

Sursă video: Volodimir Zelenski

„În această noapte, obiective importante din Rusia au fost lovite. Printre acestea se află și Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg. De la granița noastră de stat a Ucrainei până la acest obiectiv al industriei petroliere ruse, care lucrează pentru război, sunt aproximativ 1100 de kilometri. De asemenea, au fost atinse și obiective pur militare de la baza din Kronstadt. Un alt obiectiv este o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de arme rusești. Distanța de la linia frontului este de aproape 600 de kilometri. Mulțumesc soldaților noștri pentru precizie. Planul ucrainean de sancțiuni de lungă distanță este implementat exact așa cum este necesar pentru a aduce pacea. Slavă Ucrainei!“, a transmis Zelenski.

Potrivit datelor Kyiv Independent, terminalul petrolier din Sankt Petersburg, situat în regiunea Leningrad din Rusia, a fost cuprins de flăcări la primele ore ale zilei de 3 iunie, martorii oculari semnalând explozii de amploare și incendii la fața locului.

Putin vine la Forumul Economic de la Sankt Petersburg

Atacul a coincis cu deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg din 2026, o conferință anuală a liderilor din mediul de afaceri și a oficialilor guvernamentali, găzduită de președintele rus Vladimir Putin.

Locuitorii din Sankt Petersburg au postat fotografii și înregistrări video cu explozii puternice și un incendiu de proporții, în timp ce orașul a fost atacat de drone ucrainene, mai precizează sursa citată. Imaginile din online arată fumul negru care se ridică deasupra terminalului.

Terminalul petrolier, situat în Golful Finlandei, în zona Marelui Port al orașului Sankt Petersburg, este una dintre cele mai mari instalații de depozitare și export de combustibil din Rusia. Acesta primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră, având o capacitate de tranzit declarată de 12,5 milioane de tone pe an.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că, pe 3 iunie, au fost doborâte 50 de drone deasupra regiunii, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la incendiile din port.

Zborurile de pe Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg au fost perturbate în urma atacului, aproape 30 de zboruri înregistrând întârzieri de peste două ore, iar alte nouă fiind redirecționate către alte aeroporturi, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

Ucraina a atacat infrastructura portuară și petrolieră din regiunea Leningrad în cadrul unor atacuri anterioare. În ianuarie 2024, o dronă ucraineană ar fi fost doborâtă deasupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg, provocând un incendiu.

În septembrie 2025, forțele ucrainene au lovit Primorsk din regiunea Leningrad, cel mai mare port de încărcare a petrolului din Rusia de la Marea Baltică, forțând instalația să-și suspende operațiunile. Primorsk se află la aproximativ 100 de kilometri (60 de mile) de Sankt Petersburg.

Noul atac asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg vine la o zi după ce Rusia a lansat un atac devastator cu rachete și drone asupra Kievului, Dnipro și a altor orașe ucrainene. Atacul la scară largă a ucis cel puțin 23 de persoane, inclusiv doi copii, și a rănit peste 100 de alte persoane.

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