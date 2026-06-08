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Ucraina pregătește introducerea dronelor interceptoare autonome împotriva Shahed-urilor rusești

Ucraina pregătește introducerea dronelor interceptoare autonome împotriva Shahed-urilor rusești
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Ucraina accelerează producția unei noi generații de drone interceptoare capabile să distrugă automat dronele rusești Shahed. Sistemul, dezvoltat în cadrul clusterului de apărare Brave1, reduce intervenția umană la minimum și este deja testat în condiții reale de luptă, potrivit ministrului ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, citat de RBC-Ukraine.

Cum funcționează sistemul de interceptare autonomă

Potrivit ministrului apărării al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, operatorul nu mai controlează manual fiecare etapă a misiunii.

Acesta urmărește în timp real țintele de pe ecran, selectează drona inamică, apoi transmite comanda de atac. De aici, sistemul preia controlul complet: drona interceptor își calculează traiectoria, identifică ținta și se fixează automat pe drona Shahed pentru neutralizare.

dronele rusești Shahed

De la prototip la utilizare în luptă într-un timp record

Tehnologia a trecut prin teste de luptă în regiunea Harkiv, unde a fost evaluată în condiții reale de atacuri aeriene.

Dezvoltarea a fost susținută de clusterul de apărare Brave1, ceea ce a permis tranziția de la prototip la utilizare operațională în mai puțin de un an.

Autoritățile ucrainene susțin că astfel de sisteme devin o direcție strategică în apărarea aeriană modernă, mai ales în contextul atacurilor masive cu drone.

De ce mizează Ucraina pe drone interceptoare

Oficialii militari consideră aceste soluții o alternativă mai ieftină la sistemele clasice de apărare aeriană.

Conform datelor citate de Reuters, dronele interceptoare au doborât aproximativ 1.500 de drone rusești. Costul utilizării lor este semnificativ mai mic decât al rachetelor antiaeriene occidentale sau sovietice.

Extinderea producției și licențierea tehnologiei

În ianuarie 2026, Ucraina a acordat prima licență pentru producția dronei interceptoare Octopus, iar fabricația a fost lansată în Marea Britanie, cu un potențial de câteva mii de unități pe lună.

Această extindere arată că tehnologia iese din faza experimentală și intră într-un model de producție industrială.

Noua provocare: Shahed-urile cu reacție

Recent, au fost prezentate noi interceptoare destinate combaterii dronelor Shahed cu propulsie cu reacție, capabile să atingă viteze de până la 600 km/h.

Aceste ținte sunt mai greu de doborât cu echipamente convenționale, motiv pentru care industria de apărare ucraineană dezvoltă sisteme tot mai autonome și mai rapide de reacție.

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