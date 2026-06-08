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Controversă privind originea dronei care s-a prăbușit în Republica Moldova. Ce spun Chișinăul și Kievul despre incident

Controversă privind originea dronei care s-a prăbușit în Republica Moldova. Ce spun Chișinăul și Kievul despre incident
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a declarat luni că drona care s-a prăbușit peste noapte pe teritoriul țării este cel mai probabil de origine ucraineană dar, în același timp, șeful politicii externe de la Chișinău a ținut să sublinieze că Rusia este responsabilă pentru declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

În urma incidentului din raionul Orhei, unde o dronă a explodat în noaptea de duminică spre luni, Ministerul de Externe de la Chișinău a precizat că rămâne în contact permanent cu autoritățile ucrainene. Cu toate acestea, așa cum indică primele rapoarte, „este foarte probabil ca drona să fie de origine ucraineană”.

„Indiferent de originea dronei, responsabilitatea pentru orice vehicul aerian fără pilot care intră pe teritoriul Republicii Moldova revine Rusiei, care a declanșat războiul ilegal în țara vecină”, a precizat ministerul.
În contrast cu declarațiile MAE moldovenesc, ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a precizat că drona era rusească și a cerut mai multă presiune asupra Moscovei.

„O altă dronă rusească s-a prăbușit în Moldova în timpul atacului masiv nocturn al Rusiei asupra Ucrainei… Acest incident demonstrează clar că Moscova reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune și Europa în ansamblu”, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei într-o postare pe pagina de socializare X.

În această ordine de idei, potrivit Kievului, este necesară creșterea presiunii colective asupra Rusiei astfel încât Kremlinul să nu își atingă niciodată obiectivele pe câmpul de luptă.

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