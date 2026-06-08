POLITICO: Turcia este acuzată de perturbarea zborurilor oficialilor europeni către Cipru. Avioane cu miniștri ai Apărării, vizate de interferențe

Guvernul din Cipru a anunțat că va depune plângeri oficiale după ce mai multe aeronave care transportau miniștri ai apărării din Grecia, Franța și Țările de Jos către o reuniune a Uniunii Europene au fost afectate de interferențe în spațiul aerian din jurul insulei. Atena și Nicosia acuză implicarea forțelor turce, relatează POLITICO.

Turcia este acuzată de perturbarea zborurilor oficialilor europeni către Cipru

Potrivit guvernului cipriot, incidentele au avut loc luni, în timpul deplasării unor aeronave militare și oficiale către o reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, organizată în Cipru.

Victor Papadopoulos, directorul biroului de presă al președintelui Republicii Cipru, a declarat că miniștrii apărării din Grecia, Țările de Jos și Franța au raportat interferențe în timpul zborurilor lor.

Oficialii ciprioți și greci au declarat pentru POLITICO că perturbările ar fi provenit de la controlori de trafic aerian care operează de pe aeroportul Ercan, aflat în nordul insulei, zonă aflată sub controlul administrației turco-cipriote.

În cazul aeronavei care îl transportă pe ministrul apărării din Grecia, Nikos Dendias, au fost semnalate și activități ale unor avioane de luptă turce F-16 în apropiere.

Potrivit acelorași surse, aeronavele au fost urmărite la distanță în timp ce se apropiau de Cipru, fără să fi încălcat spațiul aerian.

Reacția Ciprului

Guvernul de la Nicosia a anunțat că va denunța oficial incidentele la nivel european.

Ministrul apărării urmează să informeze Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Consiliul European în cadrul reuniunilor în curs.

Zboruri afectate din mai multe state europene

Pe lângă aeronava care îl transporta pe ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, au fost vizate și avioane care îl transportau pe ministrul francez al forțelor armate Catherine Vautrin și reprezentanți ai Țărilor de Jos.

Un oficial olandez nu a dorit să comenteze situația, iar partea fraceză nu a oferit, deocamdată, o reacție publică.

Poziția părții turco-cipriote

Reprezentanți ai controlului traficului aerian din nordul Ciprului au negat orice incident.

Liderul sindicatului controlorilor de trafic aerian, Kursad Hudaverdioglu, a susținut că avioanele F-16 au fost ridicate în aer din motive de urgență și că nu ar fi fost încălcat spațiul aerian al vreunui stat.

El a calificat informațiile privind urmărirea aeronavelor drept „motivate politic”.

Tensiunile din Cipru

Cipru este divizat din 1974, după intervenția militară a Turciei, în urma unei lovituri de stat susținute de Grecia.

Partea de nord a insulei este controlată de o administrație turco-cipriotă recunoscută doar de Ankara, în timp ce Republica Cipru este membră a Uniunii Europene și este recunoscută internațional ca autoritate suverană asupra întregii insule.

Aeroportul Ercan nu este recunoscut la nivel internațional și nu este înregistrat la Organizația Internațională a Aviației Civile.

Acord de statut al forțelor între Franța și Cipru

Incidentul a avut loc înaintea semnării unui acord de statut al forțelor (SOFA) între Franța și Cipru, privind cooperarea militară și prezența trupelor franceze pe insulă.

Acordul stabilește cadrul legal pentru exerciții militare, cooperare în domeniul apărării și desfășurarea forțelor franceze pe teritoriul cipriot, în condiții de respectare a suveranității statului gazdă.

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