Un artist rus și critic al lui Vladimir Putin a fost asasinat în stil mafiot în Polonia. Poliția a arestat doi bărbați din Belarus

Artistul și caricaturistul satiric rus Robert Kuzovkov, cunoscut sub pseudonimul Semion Skrepețki, a fost asasinat în plină stradă în orașul Biała Podlaska din estul Poloniei. În prezent, procurorii și poliția investighează cazul ca pe o execuție în stil mafiot, în contextul în care circumstanțele indică un atac planificat din timp, relatează BBC.

Crima a avut loc luni dimineață într-o parcare din orașul Biała Podlaska, un oraș situat la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Belarusul și la doar 600 de metri de consulatul Belarusului. Artistul, în vârstă de 44 de ani, a fost împușcat de cinci ori în cap, piept și spate. Atacatorul a tras inițial trei focuri de la distanță, iar după ce Skrepețki a căzut la pământ, s-a apropiat și a mai tras încă două gloanțe de la mică distanță, inclusiv unul în cap.

Semion Skrepețki era cunoscut pentru caricaturile sale ale politicienilor, inclusiv ale lui Putin, liderul belarus Aleksandr Lukașenko sau liderul cecen Ramzan Kadîrov.

„Victima a desfășurat activități artistice publice și a folosit, printre altele, pseudonimul Semion Skrepețki, sub care și-a exprimat criticile la adresa politicilor actuale ale autorităților Federației Ruse”, a precizat Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Districtual din Lublin.

Poliția poloneză a reținut doi cetățeni belaruși, în vârstă de 33 și 37 de ani, în apropierea consulatului Belarusului din oraș. Rolul acestora în incident încă rămâne de stabilit.