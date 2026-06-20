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Un bărbat a murit după ce a mâncat brânza primită de la soția lui, de Ziua Îndrăgostiților. Câți bani cere acum văduva

Un bărbat a murit după ce a mâncat brânza primită de la soția lui, de Ziua Îndrăgostiților. Câți bani cere acum văduva
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O britanică cere despăgubiri de 200.000 de lire sterline de la o companie producătoare de brânzeturi, după ce soțul ei a murit în urma unei infecții cu listeria, care ar fi fost cauzată de un produs contaminat.

Roger Parkes s-a simțit foarte rău în februarie 2023, la câteva zile după ce a mâncat o brânză artizanală, primită de la soția lui chiar de Ziua Îndrăgostiților, scrie Mirror.

Potrivit documentelor judecătorești, femeia a comandat cutia cu brânzeturi online, care a fost livrată la domiciliul familiei pe 10 februarie.

Roger a început să consume produsul cu o săptămână mai târziu, iar după câteva zile starea sa de sănătate s-a deteriorat vizibil.

A murit la scurt timp

Pe 21 februarie a fost chemată ambulanța, iar Roger Parkes a fost transportat la spital, unde medicii au stabilit că suferă de listerioză, o infecție provocată de bacteria Listeria.

Chiar dacă a primit tratament cu antibiotice și a fost monitorizat atent de specialiști în boli infecțioase, bărbatul a murit pe 27 februarie 2023.

Ancheta a stabilit că brânza consumată de Roger era contaminată și nu era sigură pentru consum. Cauza morții a fost stabilită ca insuficiență multiplă de organe și meningoencefalită provocată de listeria.

Alte două persoane s-au simțit rău după ce au consumat produse din aceeași serie

După moartea lui Roger Parkes, compania producătoare a retras de pe piață lotul respectiv de brânză. Alte două persoane s-au îmbolnăvit după ce au consumat produse din aceeași serie.

Firma respinge însă acuzațiile, deși recunoaște că produsul era contaminat cu Listeria. Patronii spun că Roger Parkes suferea deja de afecțiuni grave, care i-ar fi provocat decesul.

De asemenea, compania contestă valoarea despăgubirilor de 200.000 de lire sterline solicitate de văduva lui Roger Parkes, care era un artist pasionat de pictură și lucra, în paralel, ca bucătar.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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