Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft

Situația ar putea să pară o glumă la prima vedere, însă nu este. Un bărbat din Italia, de aproape 70 de ani, a avut un obicei bizar de a mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft. Obiceiul bărbatului a adus pagube de sute de euro magazinului. A fost prins în urma unui flagrant.

Un bărbat de aproaep 70 de ani a fost prins într-un supermarket din Padova, Italia, în timp ce mânca bucăți din ele mai scumpe brânzeturi din supermarket, apoi le abandona pe raft și părăsea incinta. Reprezentanții magazinului au înregistrat pagube de sute de ore.

Pierderea este estimată la o sumă între 10 și 15 euro per bucata de brânză. Până recent, reprezentanții nu cunoșteau făptașul, notează Il Mattino di Padova.

Obiceiul bărbatului a generat pagube de sute de euro

Pentru a pune capăt acestei situații, d upă săptămâni de supraveghere și personal în civil, bărbatul a fost prins. A fost făcut un flagrant. Bărbatul lua felii de Parmigiano, de Grana Padano sau ale altor brânzeturi scumpe, se înfrupta din ele, apoi punea bucățile mușcate pe raft, în zona frigorifică.

În momenul flagrantului, bărbatul a fost nevoit să achite brânza din care se înfruptase. Obiceiul său a fost întins de-a lungul mai multor luni. De cele mai multe ori, bărbatul mânca din vârfurile brânzeturilor scumpe.

