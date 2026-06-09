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Un elicopter american AH-64 Apache s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. Ambii piloți, salvați și nevătămați

Un elicopter american AH-64 Apache s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. Ambii piloți, salvați și nevătămați
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Un elicopter american AH-64 Apache s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. Ambii piloți, salvați și nevătămați
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Un elicopter militar american de atac AH-64 Apache s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. Accidentul aviatic s-a petrecut luni.  Ar putea fi primul elicopter Apache pe care SUA îl pierd în urma războiului cu Iran.

Președintele Donald Trump a dezvăluit public că „ambii piloți au fost salvați și sunt nevătămați”.

„Piloții sunt bine, nimeni n-a fost rănit”, le-a spus Trump reporterilor de la New York Times după ce a asistat la meciul de finala NBA.

Nu este cunoscută cauza prăbușirii

Liderul de la Casa Albă nu a dezvăluit alte informații.  New York Times, ziarul pe care Trump îl critică deseori pentru „știri false liberale”, raportează că nu se știe motivul prăbușirii elicopterului, însă un raport al armatei SUA ar urma să fie făcut mâine.

Pierderea elicopterului ar fi fost cauzată de reluarea ostilităților din regiune după ce Iran și Israel s-au atacat reciproc în weekend.

SUA au pierdut multe aeronave de luptă în războiul cu Iran

Potrivit CNN, elicopterul a fost trimis anterior într-o misiune în care a atacat bărci militare iraniene, ca parte a blocadei SUA asupra porturilor iraniene.

De la începerea războiului cu Iran din 28 februarie 2026, SUA au pierdut cinci avioane de vânătoare, șapte avioane Stratotanker de realimentare, un elicopter de căutare și salvare și foarte multe drone.

Despre elicopterul AH-64 Apache

Dezvoltat din 1984, AH-64 Apache este considerat cel mai avansat elicopter de atac din lume. Au fost până în prezent fabricate 1.300 de exemplare. Costul producției al versiunii AH-64A era estimat în 1986 la 7 milioane de dolari. Cea mai nouă versiune, AH-64E, costă în jur de 30 de milioane de dolari pentru a fi fabricat fiecare exemplar, însă întreținerea, instruirea, logistica și armele ar duce la un cost total de 52 de milioane de dolari.

Cu o lungime de 14,7 metri, acesta poate atinge viteza maximă de 300 km/oră și este manevrat de doi piloți. Are în dotare 16 rachete HELLFIRE,  76 de rachete de 2,75 inch și 1.200 de gloanțe de 30 mm. Poate trage 600 de gloanțe la fiecare minut și se poate ridica până la 853  de metri înălțime.

Pe lângă SUA, sunt 18 țări care au achiziționat elicoptere Apache: Australia, Egipt,Grecia, India, Israel, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudită, Regatul Unit etc. Potrivit Boeing, SUA vor produce cea mai nouă versiune (AH-64E) la scară largă din 2030 și va fi principalul elicopter de atac până în 2060.

Sursa Foto:  Boeing

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