Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat

Donald Trump | Foto - Mediafax

Când a aflat că doi piloți americani au fost dați dispăruți în „Vinerea Mare” în Iran, pe Donald Trump l-au lăsat nervii.

El a țipat la consilierii săi „ore întregi” și a ieșit din cameră în timp ce echipsa sa primea dintr-un minut în altul noi vești.

JD Vance și șefa personalului de la Casa Albă, Susie Wiles, au făcut legătura cu Situation Room pentu a primi informații.

Al doilea pilot american a fost dispărut pentru 24 de ore

Un avion F-15 a fost doborât în Iran, la 3 aprilie, determinând forțele americane să inițieze o operațiune de salvare.

Unul dintre membrii echipajului a fost salvat de forțele SUA după ce s-a catapultat din avion. În privința celui de-al doilea pilot dispărut, forțele SUA l-au căutat timp de 24 de ore în spatele liniilor inamice.

Wall Street Journal scrie: un oficial senior al administrației relatase că „imaginile crizei ostaticilor din Iran din 1979, una dintre cele mai mari eșecuri politice, ne dădeau târcoale în mințile noastre”.

Trump s-a simțit ușurat când pilotul a fost găsit, dar a devenit și mai furios pe Iran

Pe 4 aprilie, cel de-al doilea pilot american a fost găsit cu ajutorul CIA, care a alertat Pentagonul și Casa Albă în procesul de localizare.

„A fost ca găsirea acului într-un car de fân”, a spus oficialul.

„Războinicul curajos a fost în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult la fiecare oră”, a spus Trump.

A amenințat Iranul cu „anihilarea”

În dimineața următoare, președintele a amenințat în mod deschis Iranul „să deschidă „dracului” Strâmtoarea,  bastarzi nebuni, sau veți trăi în iad. Lăudat fie Allah”.

Pe 7 aprilie, Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri la noapte” dacă Iranul nu agrea redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele a spus că va bombarda toate centralele și podurile Iranului și că va aduce țara în „epoca de piatră.” Ulterior, SUA și Iran au ajuns la un armistițiu temporar de două săptămâni.

Sursa: Mediafax Foto

Citește și

CONTROVERSĂ Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
18:09
Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
GUVERN Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
17:49
Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
ACCIDENT Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului
17:36
Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului
CONTROVERSĂ Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
17:19
Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
FLASH NEWS China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
17:08
China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Jeturile găurilor negre au fost măsurate pentru prima dată! Puterea energetică, egală cu 10.000 de Sori
