Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat

Când a aflat că doi piloți americani au fost dați dispăruți în „Vinerea Mare” în Iran, pe Donald Trump l-au lăsat nervii.

El a țipat la consilierii săi „ore întregi” și a ieșit din cameră în timp ce echipsa sa primea dintr-un minut în altul noi vești.

JD Vance și șefa personalului de la Casa Albă, Susie Wiles, au făcut legătura cu Situation Room pentu a primi informații.

Al doilea pilot american a fost dispărut pentru 24 de ore

Un avion F-15 a fost doborât în Iran, la 3 aprilie, determinând forțele americane să inițieze o operațiune de salvare.

Unul dintre membrii echipajului a fost salvat de forțele SUA după ce s-a catapultat din avion. În privința celui de-al doilea pilot dispărut, forțele SUA l-au căutat timp de 24 de ore în spatele liniilor inamice.

Wall Street Journal scrie: un oficial senior al administrației relatase că „imaginile crizei ostaticilor din Iran din 1979, una dintre cele mai mari eșecuri politice, ne dădeau târcoale în mințile noastre”.

Trump s-a simțit ușurat când pilotul a fost găsit, dar a devenit și mai furios pe Iran

Pe 4 aprilie, cel de-al doilea pilot american a fost găsit cu ajutorul CIA, care a alertat Pentagonul și Casa Albă în procesul de localizare.

„A fost ca găsirea acului într-un car de fân”, a spus oficialul.

„Războinicul curajos a fost în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult la fiecare oră”, a spus Trump.

A amenințat Iranul cu „anihilarea”

În dimineața următoare, președintele a amenințat în mod deschis Iranul „să deschidă „dracului” Strâmtoarea, bastarzi nebuni, sau veți trăi în iad. Lăudat fie Allah”.

Pe 7 aprilie, Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri la noapte” dacă Iranul nu agrea redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele a spus că va bombarda toate centralele și podurile Iranului și că va aduce țara în „epoca de piatră.” Ulterior, SUA și Iran au ajuns la un armistițiu temporar de două săptămâni.

Sursa: Mediafax

