Un avion-cisternă american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. E al patrulea avion pierdut de SUA de la începutul războiului din Iran

Un avion militar american de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului, a anunțat joi Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Potrivit unui comunicat oficial, citat de CBS News, incidentul nu ar fi fost provocat de tiruri ostile sau de focuri accidentale provenite de la aliați. Autoritățile militare americane au precizat că echipele de salvare intervin în zona accidentului.

„Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare”, a transmis CENTCOM.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Este al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului din Iran

Oficialii militari au confirmat că un alt avion implicat în misiune a reușit să aterizeze în siguranță. Deocamdată nu au fost făcute publice informații despre numărul persoanelor aflate la bordul aeronavei prăbușite sau despre starea acestora.

„Informaţii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situaţia evoluează”, au transmis reprezentanții CENTCOM, care au cerut „răbdare” până când vor fi colectate toate detaliile și vor fi informate familiile militarilor implicați.

Acesta este cel de-al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului din Iran. Înaintea acestui accident, trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte accidental de tiruri amice în Kuweit.

Boeing KC-135 Stratotanker este unul dintre cele mai importante avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava are o lungime de aproximativ 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri.

Propulsat de patru motoare cu reacție, KC-135 poate transporta peste 38 de tone de combustibil sau încărcătură, în funcție de configurația misiunii, fiind esențial pentru susținerea operațiunilor aeriene pe distanțe lungi.

