Un avion-cisternă american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. E al patrulea avion pierdut de SUA de la începutul războiului din Iran

Boeing KC-135 Stratotanker - Foto: Profimedia images

Un avion american de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit joi seară în vestul Irakului. Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu anunță că incidentul nu ar fi fost provocat în urma unui atac iranian.

Un avion militar american de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului, a anunțat joi Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Potrivit unui comunicat oficial, citat de CBS News, incidentul nu ar fi fost provocat de tiruri ostile sau de focuri accidentale provenite de la aliați. Autoritățile militare americane au precizat că echipele de salvare intervin în zona accidentului.

„Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare”, a transmis CENTCOM.

Este al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului din Iran

Oficialii militari au confirmat că un alt avion implicat în misiune a reușit să aterizeze în siguranță. Deocamdată nu au fost făcute publice informații despre numărul persoanelor aflate la bordul aeronavei prăbușite sau despre starea acestora.

„Informaţii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situaţia evoluează”, au transmis reprezentanții CENTCOM, care au cerut „răbdare” până când vor fi colectate toate detaliile și vor fi informate familiile militarilor implicați.

Acesta este cel de-al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului din Iran. Înaintea acestui accident, trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte accidental de tiruri amice în Kuweit.

Boeing KC-135 Stratotanker este unul dintre cele mai importante avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava are o lungime de aproximativ 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri.

Propulsat de patru motoare cu reacție, KC-135 poate transporta peste 38 de tone de combustibil sau încărcătură, în funcție de configurația misiunii, fiind esențial pentru susținerea operațiunilor aeriene pe distanțe lungi.

Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian

