Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO

Generalul-locotenent Holger Neumann, șeful aviației germane, a precizat recent în cadrul unui interviu acordat pentru publicația The Telegraph, că Germania este pregătită să „lupte în seara asta” și va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul NATO dacă Rusia decide să atace aliații.

În cadrul interviului acordat publicației britanice, Neumann a precizat că „nu există zone de securitate diferite” în cadrul Alianței Nord-Atlantice, ceea ce înseamnă că un atac asupra Estoniei ar declanșa un răspuns similar ca un atac asupra Marii Britanii. În acest sens, afirmă șeful aviației germane, forțele sale vor lansa atacuri aeriene devastatoare asupra Rusiei dacă acest lucru se va întâmpla.

Într-un avertisment suplimentar adresat Moscovei, Neumann a precizat că Peninsula Kola din nord-vestul Rusiei, Kaliningradul și Marea Neagră ar suferi mânia NATO dacă ar fi forțată să se apere. Aceste declarații sunt cele mai dure făcute de un lider militar german în ultimii ani și reflectă o schimbare fundamentală la Berlin, care începe să capete un rol tot mai important în securitatea europeană.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Neumann a declarat că „nu există zone de securitate diferite” în cadrul NATO, ceea ce înseamnă că un atac asupra Estoniei ar declanșa același răspuns ca un atac asupra Londrei.

„Dacă se va ajunge la un conflict, sperăm că niciodată, dar dacă se va întâmpla, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Cred că acesta este un mesaj important, în special pentru Nordul Îndepărtat și aliații noștri baltici”, spune Neumann. „Trebuie să fie clar, nu există zone de securitate diferite, că NATO este NATO, până la ultimul centimetru. Cred că trebuie să depunem un efort foarte mare, în termeni de securitate, pentru a supraveghea și, dacă este necesar, a acționa în anumite regiuni”, a completat șeful Luftwaffe.

În ceea ce privește relația cu Washingtonul, șeful Luftwaffe s-a arătat sceptic cu privire la ideea ca țările europene să se îndepărteze de SUA. În această ordine de idei, generalul german a menționat că este „un mare, mare fan al NATO și al legăturii transatlantice. Nu-mi place ideea autonomiei europene. Vreau să fim un partener și un complice european foarte, foarte puternic, care își îndeplinește sarcina în cadrul alianței și de aceea ar trebui să dezvoltăm noi înșine niște capabilități critice pentru misiune”.

Trump vrea ca rolul SACEUR să fie preluat de Germania

Este o opinie larg răspândită în rândul elitei militare germane, care a rezistat presiunilor din partea Washingtonului de a prelua rolul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, un post care a fost deținut de generali americani încă de la înființarea NATO în 1949. În prezent, administrația Trump a sugerat că Germania ar trebui să fie dispusă să îl preia în schimb.