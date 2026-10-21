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Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu

Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu
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Fostul guvernator bancar din Ungaria, Gyorgy Matolcsy, a fost reținut miercuri de poliția ungară. Considerat un fost aliat și un om de încredere al fostului premier ungar Viktor Orban, el este suspectat de fraudă economucă și utilizarea unui document falsificat. 

Gyorgy Matolcsy este o altă persoană din cercul apropiat al fostului premier Viktor Orban care este vizat de anchetele declanșate de când Peter Magyar este noul premier al Ungariei, potrivit Bloomberg.

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Noua administrație a anunțat că vor fi anchetate toate presupusele nereguli și abuzuri financiare din timpul guvernării Orban, potrivit The Independent. Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat pe Facebook că fostul guvernator se află în custodia autorităților. Nu a oferit alte detalii.

De la preluarea puterii, guvernul condus de Magyar a acordat prioritate investigării presupuselor abuzuri financiare comise de foști oficiali ai administrației Orbán. Fostul guvernator este suspectat de fraudă economică și a fosr reținut de Parchetul Central al Ungariei, care desfășoară „acțiuni de anchetă coordonate” în mai multe locuri,  într-un dosar privind presupusa deturnare ilegală de fonduri legată de Banca Centrală.

Instituția nu l-a menționat inițial pe Matolcsy, precizând că va comunica ulterior informații suplimentare. Avocatul fostului guvernator, Pál Bátki, a declarat pentru publicația ungară Telex că acesta este suspectat de fraudă economică ce a provocat prejudicii financiare semnificative și de folosirea unui document privat falsificat.

Matolcsy a condus Banca Centrală a Ungariei între 2013 și 2025, potrivit Bloomberg. El a fost și ministru al Economiei în guvernul Orbán, între 2010 și 2013. Matolcsy a negat orice faptă ilegală. Ancheta îl suspectează de fraudarea unor fonduri publice, după ce ar fi înființat fundații finanțate de instituție cu sute de miliarde de forinți din bani publici, echivalentul a sute de milioane de dolari. A fost depusă o plângere penală pentru suspiciuni de delapidare, neglijență, fraudă și abuz în serviciu încă din septembrie.

Într-un interviu acordat marți agenției Associated Press, premierul Péter Magyar a susținut că foști miniștri ai guvernului Orban,  oameni de afaceri, oligarhi și persoane apropiate acestora ar fi comis infracțiuni grave, inclusiv fapte de corupție care implică fonduri naționale și europene.

Noua administrație a înființat în iulie Oficiul Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor, instituție cu atribuții de investigare și urmărire penală în cazurile de utilizare ilegală a fondurilor publice. Magyar a descris noua instituție drept o „superautoritate”. Se pot implica poliția, procurorii și administrația fiscală. Scopul este ca descoperirea unor cazuri complexe de corupție să nu mai dureze ani întregi.

Sursa Foto: Guvernul Ungariei

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