Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”

Donald Trump a declarat că îl susține pe premierul maghiar Viktor Orban la alegerile din aprilie din Ungaria. Președintele Statelor Unite a subliniat că Orban „luptă cu tenacitate pentru interesele Ungariei și ale poporului său, apărând țara, dezvoltând economia, creând locuri de muncă, consolidând comerțul, oprind imigrația ilegală și asigurând supremația legii și a ordinii”.

Potrivit lui Trump, tocmai datorită lui Orban, relațiile dintre Ungaria și SUA au atins un nivel fără precedent de cooperare și realizări concrete în timpul administrației sale.

„Distinsul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, este un lider cu adevărat puternic și eficient, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate notabile. El luptă neobosit pentru marea sa țară și popor și îi iubește – la fel cum eu iubesc Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, pentru a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA și ORDINEA! Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări impresionante în timpul administrației mele – în mare parte datorită prim-ministrului Orban. Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez în strânsă colaborare cu el, astfel încât ambele noastre țări să poată continua să urmeze această cale minunată spre SUCCES și cooperare. Sunt mândru să l-AM SUSȚINUT pe Viktor la realegerea din 2022 și am onoarea să fac asta din nou. Viktor Orban este un adevărat prieten, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și se bucură de sprijinul meu deplin și necondiționat pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei – NU VA DEZAMĂGI NICIOADATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!”, a subliniat președintele SUA.

Trump a anunțat azi că o va susține și pe prim-ministra Sanae Takaichi la alegerile legislative din Japonia, programate pentru martie. Anul trecut, Trump a încheiat un nou acord comercial cu Japonia.

