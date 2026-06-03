O gravă vulnerabilitate a sistemului de asistență bazat pe inteligență artificială al Meta ar fi permis unor hackeri să compromită mai multe conturi importante de Instagram, cu o solicitare aparent banală.

Mai multe conturi importante de Instagram au fost compromise în ultimele zile după ce hackeri ar fi exploatat o vulnerabilitate a chatbotului cu inteligență artificială dezvoltat de Meta pentru asistența utilizatorilor. Potrivit cercetătorilor în securitate cibernetică, atacatorii au reușit să manipuleze sistemul automat de suport al Meta pentru a obține controlul asupra conturilor vizate, scrie The Independent.

Printre conturile afectate se numără fostul cont oficial al Casei Albe din perioada administrației Obama, urmărit de peste 2,4 milioane de persoane, dar și conturi asociate Forțelor Spațiale ale Statelor Unite și brandului internațional de cosmetice Sephora.

Cum ar fi fost păcălit chatbotul Meta AI

Specialiștii spun că metoda folosită seamănă cu tehnicile clasice de inginerie socială, însă de această dată ținta nu a fost un operator uman, ci un sistem bazat pe inteligență artificială.

În imaginile distribuite pe grupuri specializate de Telegram apare un presupus atacator care solicită chatbotului Meta resetarea parolei unui cont și redirecționarea codurilor de verificare către o nouă adresă de e-mail.

Potrivit relatărilor, atunci când sistemul AI a cerut confirmarea identității printr-un videoclip selfie, hackerii ar fi utilizat materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a trece de procesul de verificare.

Sursa video – X/@immasiddx

După validarea identității, atacatorii au reușit să schimbe adresa de e-mail asociată contului și să preia controlul complet asupra acestuia.

Cercetătorii avertizează că metoda pare să fi ocolit inclusiv mecanismele de autentificare în doi pași, considerate până acum una dintre cele mai eficiente bariere de securitate pentru utilizatori.

Meta susține că a remediat vulnerabilitatea

Compania Meta nu a oferit inițial detalii despre incident, însă directorul de comunicare al grupului, Andy Stone, a confirmat ulterior că problema a fost identificată și remediată.

„Această problemă a fost rezolvată și asigurăm securitatea conturilor afectate”, a declarat Andy Stone, directorul de comunicare al Meta, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Meta nu a precizat câte conturi au fost compromise și nici perioada exactă în care vulnerabilitatea a fost exploatată.

Incidentul reaprinde dezbaterea privind utilizarea inteligenței artificiale pentru gestionarea unor procese sensibile, precum recuperarea conturilor și verificarea identității utilizatorilor.

În martie, Meta a extins asistentul său bazat pe AI pentru utilizatorii Facebook și Instagram, susținând că acesta poate ajuta la resetarea parolelor, recuperarea accesului la cont și rezolvarea problemelor tehnice fără intervenția unui operator uman. Între timp, numeroși utilizatori afectați au reclamat pe rețelele sociale că nu au avut posibilitatea de a contacta rapid un reprezentant uman al companiei pentru a-și recupera conturile compromise.

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