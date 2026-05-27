Trump o readuce pe Pam Bondi, recent demisă din fruntea Justiției în scandalul Epstein, la Casa Albă într-un comitet-cheie pentru AI

Fostul procuror general al SUA, Pam Bondi, a fost numită de președintele Donald Trump într-un organism consultativ al Casei Albe dedicat Inteligenței Artificiale. Decizia vine la scurt timp după demiterea acesteia din fruntea Departamentului de Justiție în scandalul Epstein.

Președintele Donald Trump continuă reorganizarea echipei sale din jurul noilor tehnologii și al politicilor strategice, readucând în administrație una dintre figurile controversate ale mandatului său.

Potrivit publicației Axios, fostul procuror general Pam Bondi a fost numită în Consiliul Prezidențial de Consilieri pentru Știință și Tehnologie (PCAST), un organism consultativ care va avea un rol important în definirea politicilor americane privind Inteligența Artificială.

Pam Bondi fusese demisă luna trecută din funcția de procuror general, pe fondul nemulțumirilor liderului de la Casa Albă legate de activitatea Departamentului de Justiție. Demiterea sa din funcția de procuror general a venit pe fondul tensiunilor din jurul unor anchete sensibile, inclusiv gestionarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein.

Comitetul din care va face parte este coordonat de David Sacks, fost consilier al Casei Albe pentru Inteligență Artificială, și de Michael Kratsios, consilierul științific al administrației. Din structură fac parte și nume importante din industria tehnologică americană, inclusiv Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, Mark Zuckerberg, directorul Meta, și Larry Ellison, cofondatorul Oracle.

Ce rol va avea Pam Bondi în noua structură de la Casa Albă

Potrivit Axios, Pam Bondi va avea misiunea de a facilita coordonarea dintre administrația americană și giganții tehnologici implicați în dezvoltarea Inteligenței Artificiale.

„Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei preşedintelui şi sunt încântat pentru ea şi pentru noi toţi că va rămâne implicată în abordarea unora dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administraţia”, a declarat vicepreședintele JD Vance.

Fosta procuroare generală va avea și un nou rol consultativ în domeniul infrastructurii naționale.

Potrivit unor surse apropiate administrației, Pam Bondi ar fi fost diagnosticată cu cancer tiroidian la scurt timp după plecarea de la Departamentul de Justiție, însă a urmat tratament și se află în recuperare.

