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Cum a declanșat inteligența artificială cea mai mare criză cibernetică a anului. Mai multe țări europene și-au închis site-urile guvernamentale ca măsură de precauție

Cum a declanșat inteligența artificială cea mai mare criză cibernetică a anului. Mai multe țări europene și-au închis site-urile guvernamentale ca măsură de precauție
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Autoritățile din mai multe țări europene, printre care Franța, Olanda și Finlanda, au luat decizia de a închide temporar site-urile guvernamentale miercuri din cauza descoperirii unor vulnerabilități de securitate cibernetică extrem de critice în limbajul de programare PHP, relatează Reuters.

Experții în securitate cibernetică consideră că acesta este unul dintre cele mai mari incidente de securitate din acest an, având în vedere răspândirea globală a limbajului PHP pe serverele de internet.

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Cauza problemei provine direct de la dezvoltatorii limbajului PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare din lume pentru crearea site-urilor web, care au emis avertismente severe și au anunțat actualizări de urgență după ce au identificat două breșe de securitate masive. Din cauza modului în care aceste vulnerabilități pot fi exploatate de hackeri, o mare parte a internetului mondial a fost pusă sub risc iminent de compromitere.

Întrucât firmele de tehnologie au avertizat că unii hackeri exploatau deja vulnerabilitățile, agențiile guvernamentale din Europa s-au numărat printre cele care au scos site-urile offline ca măsură de precauție.

Spre exemplu, în Franța, Ministerul de Interne a oprit temporar platformele informatice ale serviciilor administrative locale și ale prefecturilor, în timp ce în Olanda și Finlanda au dezactivat o gamă largă de portaluri guvernamentale pentru a proteja infrastructura digitală a statului.

„Inteligența Artificială a alimentat o cursă pentru exploatarea sistemelor informatice”, a precizat Costin Raiu, specialist în securitate cibernetică și co-fondator al firmei de cercetare în domeniu TLP:Black. Potrivit lui Raiu, următorul pas este „compromiterea în masă a fiecărui server web vulnerabil de pe internet”.

PHP, un limbaj de programare ce datează de la începutul anilor 1990, stă la baza unor părți uriașe ale internetului public și este integrat în site-urile WordPress, Drupal, Joomla și Magento, ceea ce înseamnă că orice vulnerabilitate critică ar aduce după sine consecințe enorme. PHP rulează aproximativ 75% din site-urile web din lume, iar experții sunt îngrijorați de existența unui număr vast de persoane gata să profite.

„Toate serverele care utilizează orice versiune de PHP lansată în ultimii 20 de ani vor fi vulnerabile”, a declarat Tiffany Farriss, directorul executiv interimar al Asociației Drupal. „Această problemă afectează majoritatea internetului”.

Agențiile de securitate cibernetică din Europa, Australia, Japonia și Marea Britanie au îndemnat utilizatorii PHP să actualizeze imediat sau să scoată site-urile web offline până când pot fi aplicate patch-uri de securitate.

Chiar și unii lideri mondiali, care de obicei nu se implică în astfel de probleme, și-au exprimat opinia. Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, într-o postare pe X, a declarat că proprietarii de site-uri web ar trebui „să verifice dacă site-ul lor activ folosește PHP și să se pregătească să aplice noua corecție”.

Cum a fost descoperită vulnerabilitatea

Cele două vulnerabilități ale limbajului de programare PHP au fost descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale de la Google, a anunțat compania de securitate cibernetică Wiz. Vulnerabilitățile au rămas ascunse în baza de cod PHP timp de mai bine de un deceniu și ar fi fost extrem de complicat pentru un hacker uman să profite de ele fără se folosească inteligența artificială pentru a le descoperi, se arată în postare.

„Înainte de A.I., această muncă manuală era dificil de implementat și chiar mai greu de scalat”, se arată în comunicat. „Cu A.I., aceasta nu mai reprezintă o barieră”.

Compania Wiz a precizat că la descoperirea vulnerabilităților s-a folosit Wiz Atlas, instrumentul său de cercetare a vulnerabilităților în domeniul inteligenței artificiale, precum și Gemini 4 Argon de la Google și ChatGPT 5.6 Sol de la OpenAI.

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