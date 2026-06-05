Xi Jinping anunță că va merge în Coreea de Nord, prima deplasare după aproape șapte ani. Vizita care schimbă calculele din Asia

Liderul chinez Xi Jinping va efectua săptămâna viitoare prima sa vizită în Coreea de Nord din 2019. Deplasarea are loc într-un moment sensibil, marcat de apropierea dintre Phenian și Moscova, dezvoltarea programului nuclear nord-coreean și tensiunile tot mai mari cu Statele Unite.

Xi Jinping va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Coreea de Nord, prima de acest fel după aproape șapte ani, într-un context geopolitic extrem de delicat pentru regiunea Asia-Pacific. Anunțul a fost făcut simultan de autoritățile de la Beijing și Phenian, care au confirmat că vizita de stat va avea loc de luni până marți. Ultima deplasare a liderului chinez în Coreea de Nord a avut loc în iunie 2019, potrivit Associated Press.

Vizita este considerată una dintre cele mai importante mișcări diplomatice ale Chinei din ultimii ani și vine pe fondul consolidării relațiilor dintre regimul lui Kim Jong Un și Rusia, în contextul războiului din Ucraina. Astfel, Beijingul încearcă să își reafirme influența asupra Coreei de Nord și să evite ca Phenianul să intre exclusiv în sfera de influență a Moscovei.

„Pe măsură ce Coreea de Nord își consolidează legăturile cu Rusia, China încearcă să folosească vizita lui Xi pentru a-și reafirma influența asupra Phenianului și a-și proteja interesele strategice în Asia de Nord-Est”, a declarat William Yang, analist la International Crisis Group.

Vizita are loc după un nou semnal nuclear transmis de Kim Jong Un

Anunțul privind deplasarea lui Xi Jinping vine la doar o zi după ce Coreea de Nord a prezentat public o nouă instalație destinată producerii materialelor necesare armelor nucleare. Autoritățile sud-coreene au evaluat obiectivul ca fiind o uzină de îmbogățire a uraniului, iar imaginile publicate de presa de stat l-au surprins pe Kim Jong Un inspectând personal instalația.

În timpul vizitei, liderul nord-coreean a anunțat că dezvoltarea arsenalului nuclear va continua „într-un ritm exponențial”, un mesaj interpretat de experți drept o demonstrație de forță înaintea întâlnirii cu liderul chinez.

Kim Jong Un urmărește de mai mulți ani obținerea unei recunoașteri internaționale a statutului Coreei de Nord ca putere nucleară, sperând că acest lucru ar putea conduce la ridicarea sancțiunilor economice impuse de comunitatea internațională. Programul nuclear al Phenianului rămâne una dintre cele mai mari surse de tensiune dintre Coreea de Nord și Statele Unite, care continuă să ceară denuclearizarea completă a regimului.

China, Rusia și Coreea de Nord își consolidează relațiile

Vizita lui Xi Jinping are loc după o perioadă de intensificare a contactelor dintre Beijing, Moscova și Phenian. În ultimii ani, Kim Jong Un și Vladimir Putin și-au apropiat semnificativ relațiile, Coreea de Nord furnizând arme și sprijin militar Rusiei în războiul din Ucraina, potrivit evaluărilor occidentale.

În paralel, Beijingul a continuat să rămână principalul partener economic și cel mai important susținător financiar al regimului nord-coreean. În septembrie, Xi Jinping și Kim Jong Un s-au întâlnit la Beijing, unde și-au reafirmat sprijinul reciproc și angajamentul pentru o cooperare mai strânsă. La aceeași reuniune a participat și președintele rus Vladimir Putin.

China și Rusia au blocat în repetate rânduri, în Consiliul de Securitate al ONU, inițiativele occidentale care urmăreau înăsprirea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord din cauza testelor sale nucleare și balistice.

Într-un comunicat comun emis după întâlnirea dintre Xi Jinping și Vladimir Putin de luna trecută, cele două puteri și-au exprimat opoziția față de „izolarea în politica externă, sancțiunile economice, presiunea militară și alte metode de a crea amenințări la adresa securității” Coreei de Nord.

Vizita liderului chinez este urmărită cu atenție la Washington, Tokyo și Seul, unde există temeri că apropierea dintre China, Rusia și Coreea de Nord ar putea modifica echilibrul strategic din Asia de Nord-Est și ar putea complica eforturile diplomatice ale Statelor Unite în regiune.

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