Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping anunță că va merge în Coreea de Nord, prima deplasare după aproape șapte ani. Vizita care schimbă calculele din Asia

Xi Jinping anunță că va merge în Coreea de Nord, prima deplasare după aproape șapte ani. Vizita care schimbă calculele din Asia

Ionuț Stan
Xi Jinping anunță că va merge în Coreea de Nord, prima deplasare după aproape șapte ani. Vizita care schimbă calculele din Asia
Galerie Foto 12
Xi Jinping - Foto: Profimedia images
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Liderul chinez Xi Jinping va efectua săptămâna viitoare prima sa vizită în Coreea de Nord din 2019. Deplasarea are loc într-un moment sensibil, marcat de apropierea dintre Phenian și Moscova, dezvoltarea programului nuclear nord-coreean și tensiunile tot mai mari cu Statele Unite.

Xi Jinping va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Coreea de Nord, prima de acest fel după aproape șapte ani, într-un context geopolitic extrem de delicat pentru regiunea Asia-Pacific. Anunțul a fost făcut simultan de autoritățile de la Beijing și Phenian, care au confirmat că vizita de stat va avea loc de luni până marți. Ultima deplasare a liderului chinez în Coreea de Nord a avut loc în iunie 2019, potrivit Associated Press.

Xi Jinping, președintele Chinei | Foto – Mediafax

Vizita este considerată una dintre cele mai importante mișcări diplomatice ale Chinei din ultimii ani și vine pe fondul consolidării relațiilor dintre regimul lui Kim Jong Un și Rusia, în contextul războiului din Ucraina. Astfel, Beijingul încearcă să își reafirme influența asupra Coreei de Nord și să evite ca Phenianul să intre exclusiv în sfera de influență a Moscovei.

„Pe măsură ce Coreea de Nord își consolidează legăturile cu Rusia, China încearcă să folosească vizita lui Xi pentru a-și reafirma influența asupra Phenianului și a-și proteja interesele strategice în Asia de Nord-Est”, a declarat William Yang, analist la International Crisis Group.

Vizita are loc după un nou semnal nuclear transmis de Kim Jong Un

Anunțul privind deplasarea lui Xi Jinping vine la doar o zi după ce Coreea de Nord a prezentat public o nouă instalație destinată producerii materialelor necesare armelor nucleare. Autoritățile sud-coreene au evaluat obiectivul ca fiind o uzină de îmbogățire a uraniului, iar imaginile publicate de presa de stat l-au surprins pe Kim Jong Un inspectând personal instalația.

Kim Jong Un sfidează America

Kim Jong Un sfidează America

În timpul vizitei, liderul nord-coreean a anunțat că dezvoltarea arsenalului nuclear va continua „într-un ritm exponențial”, un mesaj interpretat de experți drept o demonstrație de forță înaintea întâlnirii cu liderul chinez.

Kim Jong Un urmărește de mai mulți ani obținerea unei recunoașteri internaționale a statutului Coreei de Nord ca putere nucleară, sperând că acest lucru ar putea conduce la ridicarea sancțiunilor economice impuse de comunitatea internațională. Programul nuclear al Phenianului rămâne una dintre cele mai mari surse de tensiune dintre Coreea de Nord și Statele Unite, care continuă să ceară denuclearizarea completă a regimului.

China, Rusia și Coreea de Nord își consolidează relațiile

Vizita lui Xi Jinping are loc după o perioadă de intensificare a contactelor dintre Beijing, Moscova și Phenian. În ultimii ani, Kim Jong Un și Vladimir Putin și-au apropiat semnificativ relațiile, Coreea de Nord furnizând arme și sprijin militar Rusiei în războiul din Ucraina, potrivit evaluărilor occidentale.

În paralel, Beijingul a continuat să rămână principalul partener economic și cel mai important susținător financiar al regimului nord-coreean. În septembrie, Xi Jinping și Kim Jong Un s-au întâlnit la Beijing, unde și-au reafirmat sprijinul reciproc și angajamentul pentru o cooperare mai strânsă. La aceeași reuniune a participat și președintele rus Vladimir Putin.

China și Rusia au blocat în repetate rânduri, în Consiliul de Securitate al ONU, inițiativele occidentale care urmăreau înăsprirea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord din cauza testelor sale nucleare și balistice.

Într-un comunicat comun emis după întâlnirea dintre Xi Jinping și Vladimir Putin de luna trecută, cele două puteri și-au exprimat opoziția față de „izolarea în politica externă, sancțiunile economice, presiunea militară și alte metode de a crea amenințări la adresa securității” Coreei de Nord.

Vizita liderului chinez este urmărită cu atenție la Washington, Tokyo și Seul, unde există temeri că apropierea dintre China, Rusia și Coreea de Nord ar putea modifica echilibrul strategic din Asia de Nord-Est și ar putea complica eforturile diplomatice ale Statelor Unite în regiune.

Recomandarea autorului

Trump anunță un posibil acord final cu Iranul în „acest weekend”. Teheranul îl contrazice: „Nu există niciun progres tangibil”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump primește acces la Mythos, AI-ul „pe steroizi” care alarmează lumea. UE negociază intrarea rapidă în program
09:25
Trump primește acces la Mythos, AI-ul „pe steroizi” care alarmează lumea. UE negociază intrarea rapidă în program
ULTIMA ORĂ Criză în Orientul Mijlociu: Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de SUA. Riscul unui nou conflict major crește
08:40
Criză în Orientul Mijlociu: Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de SUA. Riscul unui nou conflict major crește
CONTROVERSĂ Trump vrea să construiască o promenadă cu numele său lângă celebrul Lincoln Memorial. Proiectul stârnește deja controverse în SUA
08:13
Trump vrea să construiască o promenadă cu numele său lângă celebrul Lincoln Memorial. Proiectul stârnește deja controverse în SUA
FLASH NEWS Trump reacționează după ce Zelenski i-a trimis o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin
23:49
Trump reacționează după ce Zelenski i-a trimis o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin
MILITAR Veste controversată a Pentagonului pentru Germania. Berlinul ar putea să nu mai primească rachete Tomahawk din cauza temerilor legate de Rusia
23:24
Veste controversată a Pentagonului pentru Germania. Berlinul ar putea să nu mai primească rachete Tomahawk din cauza temerilor legate de Rusia
ULTIMA ORĂ Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
22:51
Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic
Click
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Digi24
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce pățești dacă îți cumperi o Tesla la mâna a doua: „Nu mi-a spus nimeni”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Aur, bani și vile ale mafiei siciliene, confiscate de autoritățile italiene
FLASH NEWS Condițiile celor 17 parlamentari PACE pentru a vota Cabinetul Tomac: Nu acceptăm USR-işti vopsiți în tehnocrați
09:22
Condițiile celor 17 parlamentari PACE pentru a vota Cabinetul Tomac: Nu acceptăm USR-işti vopsiți în tehnocrați
VIDEO Scandal pe TikTok cu Oana Roman, care înjură suveraniștii. Cum i-au răspuns
09:21
Scandal pe TikTok cu Oana Roman, care înjură suveraniștii. Cum i-au răspuns
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
09:00
Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
MEDIU UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană
08:59
UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană
ANCHETĂ Cristian Pomohaci ar fi oferit mașină și vacanțe cadou uneia dintre victimele sale. Ce susține un martor
08:48
Cristian Pomohaci ar fi oferit mașină și vacanțe cadou uneia dintre victimele sale. Ce susține un martor
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”
08:30
Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe