Rusia a avertizat NATO că ar fi pregătită să-și folosească întregul arsenal nuclear în cazul în care alianța occidentală ar încerca să izoleze Kaliningradul, relatează Reuters.

O eventuală blocare sau izolare a regiunii Kaliningrad reprezintă una dintre cele mai sensibile „linii roșii” pentru Rusia, având implicații geopolitice și militare extreme.

Kaliningrad este o exclavă rusă extrem de importantă și puternic militarizată, situată la Marea Baltică și înconjurată complet de state membre NATO (Polonia și Lituania). Regiunea nu are nicio legătură terestră directă cu restul Rusiei. Aprovizionarea ei depinde în totalitate de tranzitul de mărfuri și energie prin Lituania (pe cale ferată sau rutieră) sau de rutele maritime și aeriene de peste Marea Baltică. O blocadă, maritimă sau aeriană, ar lăsa exclava complet izolată.

Dacă accesul Rusiei la teritoriul său ar fi blocat, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă, în această situație, la arme nucleare.

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Într-o scrisoare oficială adresată NATO, Moscova a acuzat alianța că urmează o „cursă periculoasă și nesăbuită”, care implică „riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct”. Documentul afirma că, în cazul unei deflagrații, Rusia își rezervă posibilitatea „unor lovituri împotriva centrelor de luare a deciziilor din statele membre ale alianței chiar de la începutul conflictului”.

„Rusia va fi pregătită să utilizeze întregul arsenal de forțe și capacități de care dispune, inclusiv armele nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde vreo încercare menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se menționează în nota diplomatică.

Avertismentul, scrie Reuters, a evidențiat îngrijorarea Moscovei față de ceea ce aceasta consideră a fi o amenințare din ce în ce mai mare din partea NATO la adresa Kaliningradului.

Într-un răspuns scris, consultat de Reuters, NATO a declarat că este o alianță defensivă, angajată să contracareze amenințările la adresa membrilor săi, indiferent de direcția din care provin.

„Niciunul dintre exercițiile sau activitățile NATO nu reprezintă o amenințare la adresa teritoriului Federației Ruse”, se arată în comunicat. „Solicităm Federației Ruse să pună capăt invaziei sale neprovocate și pe scară largă asupra Ucrainei. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la un comportament din ce în ce mai imprudent față de aliați și să înceteze retorica nucleară iresponsabilă.”

Reuters reamintește că ambasadele ruse din cel puțin trei țări europene au emis, în ultimele trei zile, declarații în care acuză NATO că agravează tensiunile prin exerciții militare și scenarii de planificare care implică Kaliningradul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris aceste declarații drept avertismente diplomatice adresate „capetelor înfierbântate din Europa”.

Peskov a vorbit despre acest subiect în cadrul converinței sale zilnice.

„Rusia a observat declarațiile îndrăznețe venite din Occident cu privire la planurile de blocare a Kaliningradului și reacționează la acestea“, a declarat Peskov. „Diplomații ruși le amintesc „capetelor fierbinți” din Europa că răspunsul nuclear la blocada Kaliningradului este stabilit de documente normative“, a mai precizat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Relațiile dintre Rusia și Occident, deja tensionate încă de la invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei, s-au înrăutățit brusc în acest an, după ce guvernele europene au acuzat Moscova că intensifică un „război hibrid” pe continent prin acte precum sabotajul și incendiile provocate.

Rusia neagă acest lucru și respinge declarațiile repetate ale politicienilor occidentali potrivit cărora se pregătește pentru un posibil atac militar asupra unei țări membre NATO.

Un diplomat al NATO a declarat: „Aș spune că scrisoarea Rusiei nu este decât o altă încercare a acesteia de a intimida europenii, iar răspunsul NATO este ferm și responsabil. (Acesta) reafirmă faptul că nu ne vom lăsa descurajați să sprijinim Ucraina.”

Un înalt oficial european din domeniul apărării a declarat: „(Este) prima dată de la Războiul Rece încoace când Rusia ne amenință în acest fel. Așadar, este o situație gravă.”