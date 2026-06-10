Un elicopter militar pakistanez Mi-17 s-a prăbușit la decolare. Toate persoanele aflate la bord au murit

Un elicopter militar Mi-17 al armatei pakistaneze s-a prăbușit miercuri în apropiere de Muzaffarabad, la scurt timp după decolare. Potrivit autorităților militare, nu există supraviețuitori, iar o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Accident fatal în apropiere de Muzaffarabad

Armata Pakistanului a anunțat că un elicopter Mi-17 aparținând aviației militare s-a prăbușit în apropierea orașului Muzaffarabad în timpul unei manevre de decolare.

Potrivit unui comunicat transmis de Inter-Services Public Relations (ISPR), structura responsabilă cu comunicarea armatei pakistaneze, accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune tehnică suspectată.

Echipele de intervenție și recuperare au fost trimise imediat la locul tragediei, însă niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit.

„Tot personalul aflat la bord și-a pierdut viața. Nu au existat supraviețuitori”, a transmis ISPR, citat de publicația Dawn.

A fost deschisă o anchetă

Armata a anunțat că a constituit o comisie de anchetă care va analiza circumstanțele accidentului și va stabili cauza tehnică exactă a prăbușirii.

Șeful Statului Major al Armatei Pakistanului, generalul Asim Munir, împreună cu reprezentanții tuturor structurilor militare, și-au exprimat regretul față de pierderea de vieți omenești și au transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat numărul exact al persoanelor decedate.

O serie de accidente similare în ultimii ani

Pakistanul s-a confruntat cu mai multe accidente aviatice militare în ultimul deceniu.

În septembrie 2025, un elicopter al armatei pakistaneze aflat într-o misiune de rutină s-a prăbușit în nordul țării. Atunci au murit doi piloți și trei tehnicieni.

Cu o lună înainte, în august 2025, un elicopter aparținând guvernului provinciei Khyber Pakhtunkhwa s-a prăbușit în districtul Mohmand, în condiții meteorologice nefavorabile. Accidentul s-a soldat cu moartea a doi piloți și a trei membri ai echipajului.

Pe 2 august 2022, epava unui elicopter al armatei pakistaneze a fost descoperită în districtul Lasbela din provincia Balochistan, la o zi după ce aeronava dispăruse de pe radare.

O lună mai târziu, șase militari, inclusiv doi ofițeri cu grad de maior, și-au pierdut viața după prăbușirea unui alt elicopter militar în timpul unei misiuni de zbor în districtul Harnai.

În decembrie 2021, doi piloți au murit într-un accident similar. De asemenea, în 2020, patru militari pakistanezi și-au pierdut viața după ce un elicopter folosit pentru evacuarea răniților s-a prăbușit din cauza unor probleme tehnice.

Unul dintre cele mai grave accidente a avut loc în 2015, când un elicopter militar s-a prăbușit în apropiere de Mansehra, în provincia Khyber Pakhtunkhwa, toate cele 12 persoane aflate la bord pierzându-și viața.

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