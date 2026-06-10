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Un elicopter militar pakistanez Mi-17 s-a prăbușit la decolare. Toate persoanele aflate la bord au murit

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Un elicopter militar Mi-17 al armatei pakistaneze s-a prăbușit miercuri în apropiere de Muzaffarabad, la scurt timp după decolare. Potrivit autorităților militare, nu există supraviețuitori, iar o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

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Accident fatal în apropiere de Muzaffarabad

Armata Pakistanului a anunțat că un elicopter Mi-17 aparținând aviației militare s-a prăbușit în apropierea orașului Muzaffarabad în timpul unei manevre de decolare.

Potrivit unui comunicat transmis de Inter-Services Public Relations (ISPR), structura responsabilă cu comunicarea armatei pakistaneze, accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune tehnică suspectată.

Un elicopter militar pakistanez Mi-17 s-a prăbușit la decolare. Toate persoanele aflate la bord au murit

Echipele de intervenție și recuperare au fost trimise imediat la locul tragediei, însă niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit.

„Tot personalul aflat la bord și-a pierdut viața. Nu au existat supraviețuitori”, a transmis ISPR, citat de publicația Dawn.

A fost deschisă o anchetă

Armata a anunțat că a constituit o comisie de anchetă care va analiza circumstanțele accidentului și va stabili cauza tehnică exactă a prăbușirii.

Șeful Statului Major al Armatei Pakistanului, generalul Asim Munir, împreună cu reprezentanții tuturor structurilor militare, și-au exprimat regretul față de pierderea de vieți omenești și au transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat numărul exact al persoanelor decedate.

Șeful Statului Major al Armatei Pakistanului, generalul Asim Munir

O serie de accidente similare în ultimii ani

Pakistanul s-a confruntat cu mai multe accidente aviatice militare în ultimul deceniu.

În septembrie 2025, un elicopter al armatei pakistaneze aflat într-o misiune de rutină s-a prăbușit în nordul țării. Atunci au murit doi piloți și trei tehnicieni.

Cu o lună înainte, în august 2025, un elicopter aparținând guvernului provinciei Khyber Pakhtunkhwa s-a prăbușit în districtul Mohmand, în condiții meteorologice nefavorabile. Accidentul s-a soldat cu moartea a doi piloți și a trei membri ai echipajului.

Pe 2 august 2022, epava unui elicopter al armatei pakistaneze a fost descoperită în districtul Lasbela din provincia Balochistan, la o zi după ce aeronava dispăruse de pe radare.

O lună mai târziu, șase militari, inclusiv doi ofițeri cu grad de maior, și-au pierdut viața după prăbușirea unui alt elicopter militar în timpul unei misiuni de zbor în districtul Harnai.

În decembrie 2021, doi piloți au murit într-un accident similar. De asemenea, în 2020, patru militari pakistanezi și-au pierdut viața după ce un elicopter folosit pentru evacuarea răniților s-a prăbușit din cauza unor probleme tehnice.

Unul dintre cele mai grave accidente a avut loc în 2015, când un elicopter militar s-a prăbușit în apropiere de Mansehra, în provincia Khyber Pakhtunkhwa, toate cele 12 persoane aflate la bord pierzându-și viața.

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