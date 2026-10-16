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Ce a răspuns Zelenski la întrebarea: „Credeți că Trump vă folosește ca țap ispășitor pentru problemele lui?” Sala a izbucnit în râs după reacția președintelui ucrainean

Război în Ucraina, ziua 1.653. Zelenski îi așteaptă la Kiev pe emisarii lui Trump / Foto - Mediafax
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O întrebare despre problemele politice ale lui Donald Trump a provocat un moment neașteptat la conferința de presă susținută de Volodimir Zelenski, vineri, la Bruxelles. Președintele ucrainean a ales să răspundă printr-un zâmbet, stârnind râsete în sală, înainte de a formula un răspuns.

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Zelenski a lăsat tăcerea să vorbească

Jurnalistul Sky News l-a întrebat pe liderul ucrainean dacă Trump îl transformă în țap ispășitor pentru dificultățile sale interne, în contextul alegerilor americane de la jumătatea mandatului și al nemulțumirilor legate de prețurile la motorină.

Zelenski a rămas tăcut câteva secunde, privind în jos spre pupitru, apoi a zâmbit. Văzându-i reacția, jurnaliștii prezenți în sală au izbucnit în râs.

„Acesta este răspunsul meu”, a spus președintele ucrainean, fără să dezvolte subiectul.

Trump l-a criticat pe Zelenski după acordul cu Putin

Tensiunile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au amplificat după ce președintele american a anunțat, săptămâna trecută, un acord cu liderul rus Vladimir Putin privind reluarea livrărilor de motorină rusească pe piața americană și pe piețele internaționale. Trump a susținut că măsura va contribui la reducerea prețurilor la carburanți.

Duminică, Trump a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui armistițiu în domeniul energetic. Înțelegerea nu a fost confirmată de niciuna dintre părți, iar Rusia a continuat să bombardeze Ucraina. În urma atacurilor, Zelenski a declarat, într-un interviu acordat Financial Times, că Ucraina va relua loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Trump: „Cred că aveți nevoie de alegeri

Trump a criticat atacurile ucrainene, pe care le-a numit „o rușine”, și a susținut că Zelenski ar trebui înlocuit cu un alt președinte care să reia negocierile de pace cu Moscova. Liderul american a afirmat că președintele ucrainean este la conducere de prea mult timp și că ar trebui organizate alegeri în Ucraina.

„Cred că aveți nevoie de alegeri pentru că nimeni nu-mi spune că poporul ucrainean este mulțumit să-i fie lovite blocurile de apartamente de rachete”, a declarat Trump, care a susținut și că Zelenski nu este un partener cu care Washingtonul poate colabora ușor.

„Zelenski nu este un partener cu care să ne fie ușor să colaborăm… dacă se va ajunge la un acord de orice fel, acesta nu se va încheia cu el. El nu vrea să ajungă la un acord. Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu știe ce vrea. Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Ei au distrus țara aceea”, a afirmat președintele american.

Trump a mai spus că războiul ar fi trebuit să se încheie demult și că, deși atât Zelenski, cât și Putin ar dori oprirea conflictului, liderul ucrainean este mai dificil de abordat decât cel rus.

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