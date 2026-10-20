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DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori

Catalin Lupasteanu
DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori
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DIICOT anunță punerea sub sechestru asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, nefinalizate) și 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurența sumei de 58 milioane de euro, toate aparținând unor societăți comerciale, potrivit unui comunicat oficial de marți.

Anchetatorii arată că este vorba despre imobile ale proiectului Nordis Mamaia, în dosarul în care sunt cercetate fapte de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.

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„Măsura a fost luată în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului penal, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave dispuse la data de 10.10.2025, respectiv 18.08.2026, corespunzător unui număr de 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice, împotriva suspecților și inculpaților, persoane fizice și persoane juridice, cu un prejudiciu reclamat cumulat de peste 58 milioane de euro, precum și încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București din data de 14.10.2026 prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit pentru faptele pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale în data de 27.08.2025”, explică anchetatorii în comunicatul oficial al Direcției.

„Alba-neagra” cu activele Nordis

Curtea de Apel București a decis, miercuri, definitiv, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, evaluate la peste 120 de milioane de euro. În schimb, instanța a respins contestația formulată de Vladimir Ciorbă, astfel că sechestrul instituit asupra bunurilor acestuia rămâne în vigoare.

Astfel persoanele juridice cercetate de DIICOT, mai precis firmele „păstorite” de familia Ciorbă pot continua tranzacțiile, și pot vinde apartamentele aflate în litigiu.

„Încheiere de dezinvestire -INCH F/DL . In baza art. 250 ind 2 raportat la art 250 alin 1 cod procedura penala, cu aplicarea art. 249 alin 5 cod procedura penala, admite contestația formulată de contestatorii NORDIS MANAGEMENT SRL si NORDIS MAMAIA împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în cauză asupra bunurilor acestora.

Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii menținute prin ordonanța procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr. 1854/D/P/2022, cu privire la bunurile contestatorilor NORDIS MANAGEMENT SRL și NORDIS MAMAIA SRL.

În baza art. 250 ind. 2 raportat la art. 250 alin 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art 249 alin 5 cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată contestația formulată de contestatorul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate in dosarul nr 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în cauză asupra bunurilor acestuia.

În baza art 275 alin 2 cod procedura penala obliga contestatarul C V R la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată în data de 14.10.2026, prin punere la dispoziție a minutei, prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.

Decizia de ridicare a sechestrului de pe toate activele firmelor Nordis Mamaia si Nordis Management, deschide calea, conform deciziilor din adunările creditorilor și comitete, pentru a finaliza construcțiile la Mamaia si Brașov. Activele  ar avea o valoare de peste 120 milioane în evaluări.

Dosarul Nordis, la a doua extindere a acuzațiilor

Cazul Nordis a luat amploare și mai mare după ce procurorii DIICOT au anunțat, spre finele lunii august, a doua extindere a plajei de acuzații cu noi fapte penale, urmare cărora la prejudiciul inițial s-ar adăuga alte aproape 15 milioane de euro, anunță oficial Direcția printr-un comunicat de presă al Direcției.

Concret, arată DIICOT în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.

Alte 50 de plângeri în cazul  Nordis

Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.

Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.

De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.

Prima extindere – 231 de plângeri

Procurorul din cazul Nordis a extins urmărirea penală față de Nordis Management și Nordis Mamaia, după apariția a alte 231 de noi plângeri penale ce însumează un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile celor două societăți din grupul Nordis, afirmau surse judiciare pentru Gândul.

Urmărirea penală, în cazul Nordis, continuă, după ce au fost depuse alte 231 de noi plângeri, soldate cu un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Vizate sunt Nordis Management și Nordis Mamaia, asupra cărora au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile.

Noua speță vine după ce judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.)

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, dar și alte persoane implicate au fost reținute de DIICOT pentru grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Aceștia sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Clienții Nordis, care au dat sume enorme în avans pentru apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie, acuză că nu și-au primit apartamentele.

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