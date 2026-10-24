Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

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UPDATE | Prima reacție a lui Tudorel Toader

„Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune. Voi avea momentul când voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici”, a declarat fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, la ieșirea de la Curtea de Apel Iași.

UPDATE | Decizia instanței

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a primit de îndată mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de viol în formă continuată. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 1011/45/2026

Tip solutie: admite cererea

Soluția pe scurt: În temeiul art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi (…).

În baza art.202, art. 223 alin.2 şi art.233 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, tentativă la agresiune sexuală, prevăzută de art. 32 alin. (1) raportat la art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) Cod penal, cu referire la art. 219 alin. (6) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o perioadă 30 de zile, începând cu data de 24.10.2026 şi până la data de 22.11.2026, inclusiv.

Potrivit art.230 Cod procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă.

Conform art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.10.2026, ora 09:28.

Document: Încheiere de dezînvestire 1/2026 24.10.2026

Știrea inițială

Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași a emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pentru 3o de zile pe numele lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, după ce acesta a fost pus sub inculpare pentru presupuse fapte de agresiune sexuală.

Decizia de sâmbătă nu este definitivă și poate fi contestată de apărătoarea bărbatului, caz în care dosarul va ajunge la instanța supremă.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Istoria cazului

În noiembrie 2025, ReporterIS, potrivit Edupedu, publica o anchetă potrivit căreia două studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că, „pentru a le trece examenul”, le-ar fi „hărțuit”, iar una dintre ele a afirmat că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el, ”prima dată în biroul lui Toader de la facultate”.

În acel moment, Alexandru Toader era citat de ReporteIS spunând că „n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.

Comisia de Etică a instituției de învățământ superior a decis în aceeași zi declanșarea unei cercetări în acest caz. Tot atunci, Consiliul Facultății de Drept al UAIC a anunțat că a adoptat cu unanimitate de voturi „recomandarea” ca lectorul Alexandru Toader să se abțină de la activitățile didactice până la clarificarea cazului, iar conducerea facultății reafirma „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”.

Tudorel Toader: „Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii”

Fostul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași susține că dosarul penal deschis pe numele fiului său ar fi, de fapt, un atac la adresa lui.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.