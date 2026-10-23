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Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă. El este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente

Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă. El este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente
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Alexandru Toader, fiul fostului rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fost ministru al Justiției, a fost reținut vineri de procurori și va fi prezentat în fața Curții de Apel Iași cu propunere de arestare preventivă, susțin cei de la dezvaluirea.ro.

„În cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar la data de 23 octombrie 2026 a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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De ce este acuzat fiul fostului oficial

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Propunerea urmează să fie soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, având în vedere calitate de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iași”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Ancheta de presă

Amintim că, în noiembrie 2025, ReporterIS, potrivit Edupedu, publica o anchetă potrivit căreia două studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că, „pentru a le trece examenul”, le-ar fi „hărțuit”, iar una dintre ele a afirmat că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el, ”prima dată în biroul lui Toader de la facultate”.

În acel moment, Alexandru Toader era citat de ReporteIS spunând că „n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.

Comisia de Etică a instituției de învățământ superior a decis în aceeași zi declanșarea unei cercetări în acest caz. Tot atunci, Consiliul Facultății de Drept al UAIC a anunțat că a adoptat cu unanimitate de voturi „recomandarea” ca lectorul Alexandru Toader să se abțină de la activitățile didactice până la clarificarea cazului, iar conducerea facultății reafirma „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”.

Tudorel Toader: „Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii”

Fostul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași susține că dosarul penal deschis pe numele fiului său ar fi, de fapt, un atac la adresa lui.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Comentarii 3
  • Florin FLORIN

    Cred că pe undeva tara asta a luat-o razna.Pentru orice sesizare ești arestat 24 de ore.Lipsirea de libertate trebuie sa se facă doar în împrejurări foarte grave.Crima, trafic de droguri, corupție la nivel înalt Una doua se vorbesc doua pitipoance și te reclama după te arestează poliția, arest 24 ore.Nu-i normal, trebuie sa primeze prezumția de nevinovatie

  • Florin FLORIN

    Cred că toate legile pentru abuzuri din partea poliției au fost legiferate la propunerea lui Predoiu.Unul dintre cei mai nocivi miniștri ai Internelor.

  • Power Anonym

    Pai la progenitura lui securila se justifica , e acuzat de viol, e un pericol public

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