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Judecător, acostat și filmat pe holul instanței. Magistrații trag un semnal de alarmă: „Efectul unei campanii de demonizare”

Ruxandra Radulescu
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Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a reacționat dur după incidentul petrecut ieri la Judecătoria Bârlad, unde activistul Marian Saioc a filmat un judecător pe holul instanței și l-a luat la rost pentru faptul că acesta îl scosese din sala de judecată.

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Potrivit relatării făcute de Alin Ene, un judecător a fost așteptat la ieșirea din sala de judecată și certat pentru o măsură dispusă în exercitarea atribuțiilor sale. Videoclipul a fost apoi publicat pe Facebook chiar de autorul incidentului.

„Acesta este efectul concret al unei campanii de demonizare: transformarea judecătorului din garant al drepturilor și libertăților într-o țintă legitimă a presiunii publice”, a precizat Alin Ene.

„Un judecător a fost așteptat la ieșirea din sala de judecată și certat”

„Ieri, un judecător a fost așteptat la ieșirea din sala de judecată și certat pentru o măsură dispusă în exercitarea atribuțiilor sale. Autorul, autointitulat jurnalist, se și laudă cu videoclipul pe Facebook”, a scris membrul CSM.

Judecător, acostat și filmat pe holul instanței. Magistrații trag un semnal de alarmă:

Judecător, acostat și filmat pe holul instanței. Magistrații trag un semnal de alarmă: „Efectul unei campanii de demonizare”

„Judecătorii nu trebuie să își apere soluțiile în fața camerei de filmat”

Alin Ene subliniază că hotărârile judecătorești și măsurile dispuse de instanță se critică și se atacă prin instrumentele legale, nu prin presiune publică directă asupra magistratului.

„Judecătorii nu trebuie să fie obligați să își apere soluțiile în fața camerei de filmat, pe holurile instanțelor”, afirmă membrul CSM.

„O campanie constantă de denigrare și demonizare a judecătorilor”

În postarea sa, Alin Ene pune incidentul în contextul unei atmosfere publice tot mai ostile față de magistrați. El susține că atacurile repetate împotriva judecătorilor, venite inclusiv din zona politică, au efecte concrete asupra comportamentului unor persoane care se prezintă drept apărători ai interesului public.

„Când, luni de zile, asiști la o campanie constantă de denigrare și demonizare a judecătorilor, purtată chiar de la cel mai înalt nivel al puterii politice, începi să crezi că aceasta este noua normalitate”, a scris Ene.

Membrul CSM descrie mecanismul prin care discursul anti-justiție din zona politică și mediatică se poate concretiza chiar pe holurile instanțelor.

„Așa că pornești camera și îl aștepți pe judecător la ieșirea din sala de judecată, ca să îi ceri socoteală pentru măsurile dispuse în exercitarea funcției. Și apoi îl pui pe net, ca să vadă toată lumea cât de prost merge «justițea» asta”, a punctat Alin Ene.

Judecătorul Alin Ene avertizează că acceptarea unor asemenea episoade ca „normalitate” poate deschide drumul către forme și mai grave de presiune asupra magistraților.

„Astăzi este un judecător certat la ieșirea din sala de judecată. Mâine poate fi orice magistrat care pronunță o soluție nepopulară”, a transmis membrul CSM.

VIDEO: Marian Saioc

FOTO:captura vid

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