Judecătorii CSM au pus toate tunurile pe Bolojan. Magistrații au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența unui atac fără precedent la adresa independenței justiției și a hotărât apărarea independenței judecătorilor. Deciziile au fost luate în unanimitate, dintre care 1 vot a fost favorabil dar cu observații.

Tot în unanimitate, judecătorii au decis informarea tuturor instituțiilor europene cu privire la acțiunile Guvernului Ilie Bolojan.

CSM susține că „proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniția proiecte de lege” . Potrivit CSM, „proiectul de lege nesocotește grav independența financiară a magistraților și subminează rolul de putere în stat care revine autorității judecătorești”.

Instituțiile sesizate sunt:

Comisia Europeană

Parlamentul European

Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare, a Consiliilor Judiciare

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) – OCDE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

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