Răsturnare de situație în dosarul de corupție din industria de armament. Directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Pîrvu, și-a recunoscut vinovăția ca să scape cu o pedeapsă mai ușoră

Directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, la domiciliul căruia procurorii DNA au descoperit 500.000 de euro, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul de corupție din industria de apărare. Tiberiu Alexandru Pîrvu a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Acordul a ajuns la Tribunalul Prahova și trebuie analizat de judecători.

Tribunalul Prahova a fost sesizat miercuri, 21 octombrie, cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii DNA București de directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Pîrvu Tiberiu Alexandru, potrivit datelor de pe portalul instanțelor.

Acordul prevede trei ani de închisoare cu suspendare și prestarea a 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Toți inculpații din dosar ar fi încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Nu au fost comunicate însă pedepsele convenite pentru fiecare dintre aceștia. În cazul Lilianei Sorescu, directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, acordul a fost înregistrat la Tribunalul Prahova încă din 6 octombrie.

Pedeapsa convenită cu procurorii nu reprezintă, în acest moment, o condamnare definitivă. Instanța urmează să se pronunțe asupra acordului.

Directorul Uzinei Mecanice Plopeni a recunoscut primirea de bani ca formă de protocol

Anchetatorii DNA arată în documentele lor că directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, la domiciliul căruia s-au găsit 500.000 de euro, a admis că a primit sume de bani de la omul de afaceri Marian Voinea dar a explicat că aceste sume ar fi reprezentat sume de protocol pentru Uzină, un astfel de buget nefiindu-i alocat instituției pe care o conduce.

„Inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu a recunoscut cu ocazia audierii din 24.07.2026 că a primit suma de 3.000 de lei de la Marian Voinea, însă nu cu titlu de mită, ci de protocol întrucât UM Plopeni nu are banii pentru astfel de cheltuieli în 2026. Din discuțiile anterior expuse nu rezultă cele relatate de inculpat cu privire la titlul primirii sumei”, se arată în actele consultate de Gândul.

Aceeași recunoasștere cu aceleași explicații a oferit-o directorul Pîrvu și pentru suma de 2.900 de lei încasată de la Marian Voinea.

Cine sunt protagoniștii dosarului DNA

În 24 iulie DNA a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23, respectiv 24 iulie 2026, față de:

Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale);

Alexandru Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale);

Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și Marian Voinea, administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată (2 infracțiuni).

Câți bani ar fi primit directorii uzinelor

Anchetatorii au explicat în același comunicat public în linii mari și faptele celor trei directori în relațiile lor cu afaceristul „de casă”.

Astfel în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul Marian Voinea, atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Marian Voinea, precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

În perioada mai – iulie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi primit direct de la inculpatul Marian Voinea suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Voinea.

În cursul anului 2026, inculpata Sorescu Liliana, în calitate de director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi pretins și primit de la inculpatul Voinea, în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Directoare fentată cu valută falsă

Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeași inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului Voinea, echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

Averea descoperită în casa directorului

În urma perchezițiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul inculpatului Pîrvu Tiberiu Alexandru au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.