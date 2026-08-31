VIDEO | Zi de audieri la DNA în dosarul uzinelor de armament. Directorul UM Plopeni Tiberiu Pîrvu a participat la percheziția informatică

Direcția Națională Anticorupție continuă audierile în dosarul de mare corupție al directorilor de la Uzinele Mecanice București și Plopeni, primul chemat la discuțiile cu anchetatorii fiind Alexandru Tiberiu Pîrvu, oficialul în casa căruia s-au găsit 500.000 de euro.

Atât la intrare cât și la ieșire Pîrvu nu a dorit să discute cu presa singura întrebare la care a răspuns fiind aceea dacă a reușit să îl opereze pe fiul său de pancreas. Acesta a răspuns scurt că „încă nu” și nu a oferit niciun alt detaliu privind stadiul anchetei.

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Întrebat dacă a solicitat până în prezent recuperarea sumei de 500.000 de euro confiscată de anchetatorii DNA după perchezițiile de la locuința sa Pîrvu a evitat să răspundă.

Surse judiciare afirmă pentru Gândul că în cursul acestei săptămâni vor avea loc mai multe acte de procedură în acest dosar, între acestea numărându-se audieri și percheziții informatice.

Revenirea „Generalului”

Anchetatorii DNA au stat suficient timp cu „urechile” pe protagoniștii din dosarul luărilor de mită la Uzinele Mecanice București și Plopeni cât să surprindă toate dedesubturile relației afaceristului „de casă” al acestora, Marian Voinea, cu directorii generali Rafiu și Pîrvu, un detaliu de culoare fiind acela că șeful UM Plopeni îl alinta „Generalul” pe omul de afaceri.

În una dintre numeroasele discuții surprinse ambiental și telefonic de către anchetatorii DNA omul de afaceri este surprins „ispășit” la o cafea cu directorul Tiberiu Pîrvu, motivul fiind acela că nu a încasat sume de bani urmare contractelor cu Uzina Mecanică Plopeni astfel că „are subțireanu” pentru director.

Mai precis este vorba despre faptul că suma ce trebuia returnată clandestin din sumele de contract era una mică, ea fiind de altfel preluată dintr-o altă plată, făcută de Uzina Mecanică București.

Este de amintit faptul că în casa directorului UM Plopeni Pîrvu anchetatorii DNA au găsit 500.000 de euro, unii protagoniști ai acestui dosar vorbeau în discuțiile lor despre „agoniseala” directorului iar DNA a surprins planurile de viitor ale funcționarului public privind achiziția unui hotel la malul mării.

Gândul dezvăluie amănunte exclusive din dosarul în care anchetatorii DNA acuză că omul de afaceri Voinea Marian ar fi returnat „clandestin” sume generoase de bani din tranșele de bani încasate în baza unor contracte cu Uzina Mecanică București și Plopeni.

Anchetatorii DNA au descins în cursul săptămânii trecute la Uzinele Mecanice București și Plopeni, caz în care i-au reținut și propus pentru arestare preventivă pe directorii acestora.

Procurorii DNA cercetează numeroase fapte de corupție pretins a fi fost comise de către conducătorii acestor două uzine de tehnică militară, chiar în momente de intensificare a războiului de la granițele Românei.

Astfel, în vreme ce România se chinuie să accelereze înzestrarea armatei, se pare că directorii acestor două uzine ar fi fost concentrați pe sumele grase care veneau de la Marian Voinea, administratorul „firmei de casă” a uzinelor.

Tribunalul București a decis în 24 iulie plasarea în arest la domiciliu a directorilor generali ai celor două uzine, a directoarei comerciale de la UM Plopeni dar și a bărbatului care se pare că îi fideliza pe acești funcționari cu procente din sumele incasate din contractele oficiale derulate.

Atât procurorii DNA cât și cele patru persoane au contestat măsura preventivă iar Curtea de Apel București a stabilit dezbaterea contestațiilor în 11 august.

„Generalul” „l-a atins” „subțireanu” pe directorul Pîrvu

Anchetatorii DNA au surprins o discuție din interiorul Uzinei Mecanice Plopeni dintre directorul unității și afaceristul Marian Voinea, când acesta din urmă a mers la uzină pentru a „livra” o sumă de bani și planificarea viitoarelor plăți pentru contractele încheiate cu UM Plopeni.

În această discuție directorul Tiberiu Pîrvu îl denumește de numeroase ori „general” pe omul de afaceri discuția fiind una degajată.

„VOINEA MARIAN: Păi am venit, mă, credeam că ai nevoie de…ăla!

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU: Hai pe la mine să bem o cafea, dacă tot ai venit!

VOINEA MARIAN: Am renunțat de… ieri ai zis că încă nu e urgență

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU: Nu e! Dădusem…urgență, da’ s-a rezolvat între timp!

VOINEA MARIAN: Da? Mai aveam unu’, da’ bine …(neinteligibil)… nou, dar ultra, S26, tu nu ești cu…

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU: Nu sunt eu cu…

VOINEA MARIAN: Nu era la…io am fost la „i stil”, știi că „i stila”…

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU: Da! Nu sunt io cu de-astea generale!

VOINEA MARIAN: A!

(…) După rostirea acestor replici, în intervalul 01.54.57-01.55.05 pe înregistrare se poate distinge faptul că Voinea Marian manipulează geanta de umăr pe care o deținea asupra sa, acționând sistemul de închidere cu fermoar, iar discuția continuă astfel:

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU: …(neinteligibil)… i l-a respins…râde…

VOINEA MARIAN:…râde…

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU: Și s-a supãrat pe ei! Hai sã bem cafeaua șj pe urmã te duci cu…

VOINEA MARIAN: Da a…

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU:… restul

VOINEA MARIAN: Ei, nu, am adus subțireanu așa, pentru tine astãzi, atât!

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU: întrebi de domnu’ C., ce mai face…

VOINEA MARIAN: Noroc că mi-a dat Rafiu!

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU: Da!

VOINEA MARIAN: Mi-a dat șaișpe mii!

PÎRVU TIBERIUALEXANDRU: Oooo! E tare, mă!

VOINEA MARIAN: E…râde…cum dracu?

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU:…râde…

VOINEA MARIAN: Și-atunci vin săptămâna viitoare, nu? Pentru…

Concomitent cu rostirea acestei replici, în intervalul 01-55-53-01.55.55 pe înregistrare se poate distinge faptul că Voinea Marian manipulează geanta de umăr pe care o deținea asupra sa, acționând sistemul de închidere cu fermoar, iar discuția continuă astfel:

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU: Da, generale! ’

VOINEA MARIAN: Poate vă mai intră bani!”, au dialogat cei doi protagoniști ai ambientalei DNA.

A recunoscut primirea de bani ca formă de protocol

Anchetatorii DNA arată în documentele lor că directorul UM Plopeni Tiberiu Pîrvu, la domiciliul căruia s-au găsit 500.000 de euro, a admis că a primit sume de bani de la omul de afaceri Marian Voinea dar a explicat că aceste sume ar fi reprezentat sume de protocol pentru Uzină, un astfel de buget nefiindu-i alocat instituției pe care o conduce.

„Inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu a recunoscut cu ocazia audierii din 24.07.2026 că a primit suma de 3.000 de lei de la Marian Voinea, însă nu cu titlu de mită, ci de protocol întrucât UM Plopeni nu are banii pentru astfel de cheltuieli în 2026. Din discuțiile anterior expuse nu rezultă cele relatate de inculpat cu privire la titlul primirii sumei”, se arată în actele consultate de Gândul.

Aceeași recunoasștere cu aceleași explicații a oferit-o directorul Pîrvu și pentru suma de 2.900 de lei încasată de la Marian Voinea.

Cine sunt protagoniștii dosarului DNA

În 24 iulie DNA a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23, respectiv 24 iulie 2026, față de:

Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale);

Alexandru Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale);

Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și Marian Voinea, administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată (2 infracțiuni).

Câți bani ar fi primit directorii uzinelor

Anchetatorii au explicat în același comunicat public în linii mari și faptele celor trei directori în relațiile lor cu afaceristul „de casă”.

Astfel în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul Marian Voinea, atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Marian Voinea, precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

În perioada mai – iulie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi primit direct de la inculpatul Marian Voinea suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Voinea.

În cursul anului 2026, inculpata Sorescu Liliana, în calitate de director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi pretins și primit de la inculpatul Voinea, în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Directoare fentată cu valută falsă

Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeași inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului Voinea, echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

Averea descoperită în casa directorului

În urma perchezițiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul inculpatului Pîrvu Tiberiu Alexandru au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.

Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

Directorii uzinelor de armament ”Mecanica București” și ”Plopeni”, reținuți de DNA pentru fapte de luare de mită alături de patronul Marian Voinea au fost arestați la domiciliu pentru 30 de zile de Tribunalul București.

Decizia nu este definitivă astfel că, indiferent de contestatarii deciziei, dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

În continuare aceștia trebuie să respecte condițiile și obligațiile arestului la domiciliu stabilite de magistratul de drepturi și libertăți.

Astfel, instanța a stabilit emiterea mandatelor de arestare la domiciliu pentru 30 de zile pe numele lui Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale), Alexandru Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și Marian Voinea, administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată (2 infracțiuni).

Cele patru persoane reținute de anchetatorii DNA nu au dorit să dea declarații în fața judecătorului care le-a cerut punctual să spună cine și când i-a numit în funcțiile de conducere.