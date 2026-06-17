Prima pagină » Justiție » Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 

Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 

Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală  a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Cluj-Napoca de acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Este vorba de un mesaj postat pe Facebook în care bărbatul îndemna românii la rebeliune și acte abominabile, cum ar fi spânzurarea magistraților.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul  a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii august 2025, inculpatul a îndemnat publicul, pe platforma online Facebook, să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români și a membrilor de familie ai acestora.

„Condamnarea lor să fie cu suspendare pe funie”

Bărbatul a publicat pe contul de Facebook pe care îl deține și utilizează un comentariu (ca  răspuns la un alt comentariu al unui utilizator, care a și fost etichetat ca atare în conținutul mesajului), cu următorul conținut:

„(…)Trăiesc printre noi, au adrese ,neamuri ,cunoștințe și vecini !!! Ce trebuie mai mult ca să le arăți ” ” respectul ” cuvenit lor și familiilor copărtașe la batjocorirea poporului român umilit și României ,iar după cum decretează ei în ” instanțe ” condamnarea lor sa fie cu suspendare pe funie, doar așa se va restabili adevărul și justiția nu va și acum când clica aceasta formează ” stat în stat ” cu privilegii enorme și fără bun simț !!!”.

Condamnare cu suspendare

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 6 luni închisoare.

Totodată,s-a dispus  amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare  pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că este de acord cu stabilirea pedepsei menționate, cu amânarea aplicării acesteia, cu respectarea măsurilor de supraveghere și cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, precizează Procuratura.

Recomandarea autorului: Un individ din Cluj este anchetat după ce a instigat la violențe pe Tik Tok: ”Ieșiți în stradă cu furci, cu coase, cu tot ce aveţi”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă
17:38
Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă
NEWS ALERT Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Instanța a înlocuit măsura de arest preventiv. Declarația incendiară a mercenarului
13:43
Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Instanța a înlocuit măsura de arest preventiv. Declarația incendiară a mercenarului
FLASH NEWS Instanța supremă a dat verdictul într-un dosar cu miză uriașă. Decizie surprinzătoare în cazul bonusurilor piperate de pensionare din Romsilva
12:28
Instanța supremă a dat verdictul într-un dosar cu miză uriașă. Decizie surprinzătoare în cazul bonusurilor piperate de pensionare din Romsilva
ULTIMA ORĂ Andrew Tate nu s-a prezentat la audierile DIICOT, după ce a fost citat de procurori. Ancheta privind traficul de persoane a fost extinsă
10:51
Andrew Tate nu s-a prezentat la audierile DIICOT, după ce a fost citat de procurori. Ancheta privind traficul de persoane a fost extinsă
JUSTIȚIE Raed Arafat așteaptă să își primească înapoi telefonul de la procurori, după percheziție. Cine sunt cei 17 suspecți puși sub acuzare în dosarul „Elicopterul”
18:06
Raed Arafat așteaptă să își primească înapoi telefonul de la procurori, după percheziție. Cine sunt cei 17 suspecți puși sub acuzare în dosarul „Elicopterul”
FLASH NEWS Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
13:22, 16 Jun 2026
Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este?”
Mediafax
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Click
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Șoc în lumea mondenă! Prezentatorul tv, diagnosticat cu o formă GRAVĂ de cancer. A anunțat totul cu ochii în lacrimi
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
De ce majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Ce legătură au mersul biped și dezvoltarea creierului cu una dintre cele mai ciudate trăsături umane
INEDIT China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară
17:35
China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară
PROTEST Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
17:15
Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
FLASH NEWS George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
17:08
George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
MUNCĂ Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
17:04
Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
EXCLUSIV Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
16:57
Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
FLASH NEWS Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“
16:52
Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“

Cele mai noi

Trimite acest link pe