Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Cluj-Napoca de acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Este vorba de un mesaj postat pe Facebook în care bărbatul îndemna românii la rebeliune și acte abominabile, cum ar fi spânzurarea magistraților.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii august 2025, inculpatul a îndemnat publicul, pe platforma online Facebook, să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români și a membrilor de familie ai acestora.

„Condamnarea lor să fie cu suspendare pe funie”

Bărbatul a publicat pe contul de Facebook pe care îl deține și utilizează un comentariu (ca răspuns la un alt comentariu al unui utilizator, care a și fost etichetat ca atare în conținutul mesajului), cu următorul conținut:

„(…)Trăiesc printre noi, au adrese ,neamuri ,cunoștințe și vecini !!! Ce trebuie mai mult ca să le arăți ” ” respectul ” cuvenit lor și familiilor copărtașe la batjocorirea poporului român umilit și României ,iar după cum decretează ei în ” instanțe ” condamnarea lor sa fie cu suspendare pe funie, doar așa se va restabili adevărul și justiția nu va și acum când clica aceasta formează ” stat în stat ” cu privilegii enorme și fără bun simț !!!”.

Condamnare cu suspendare

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 6 luni închisoare.

Totodată,s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că este de acord cu stabilirea pedepsei menționate, cu amânarea aplicării acesteia, cu respectarea măsurilor de supraveghere și cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, precizează Procuratura.

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