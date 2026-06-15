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Psihologii spun că oamenii care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibili. Ce încearcă să facă, de fapt

Psihologii spun că oamenii care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibili. Ce încearcă să facă, de fapt
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Psihologii spun că oamenii care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibili. Ce încearcă să facă, de fapt, potrivit experților citați de elEconomista.es.

Unele situații sociale pot fi extrem de emoționale, mai ales certurile între doi sau mai mulți oameni. În unele cazuri, aceste momente neplăcute pot duce la lacrimi.

Aceste situații ar putea părea contradictorii, deoarece plânsul este asociat mai degrabă cu tristețea, decât cu furia.

Ce se întâmplă, de fapt? Psihologii spun că este vorba de o eliberare de adrenalină, care ne face să fim mai sensibili ca de obicei.

Sentimentul de neajutorare și frustrare

Pe de altă parte, furia intensă determină apariția sentimentelor de neajutorare și frustrare. Când o persoană își reprimă emoțiile sau gândurile, situația duce la reacții exagerate.

Unii psihologi spun că plânsul este o modalitate prin care corpul se relaxează în timpul unei dispute, deoarece o ceartă duce la tensiune excesivă, după cum scrie site-ul Mundo Psicologos.

Ce poți face

Pentru a face față unor asemenea situații, trebuie să apelezi la tehnicile de respirație, să încerci să iei o pauză, să nu te lași „tras” în conflict și mai rău. Trebuie să îți direcționezi gândurile spre alte lucruri, mai plăcute, să recurgi la așa-numita comunicare asertivă.

În orice caz, experții spun că este important să nu ne reprimăm emoțiile, deoarece cel mai bine este să învățăm să le canalizăm și să le rezolvăm într-un mod care să ne facă să ne simțim cel mai bine. Dacă astfel de situații provoacă o suferință semnificativă, este recomandabil să contactezi un psiholog care să te ajute în situația ta specifică.

Sursa foto: Envato

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